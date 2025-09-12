Fest Aruanda vai celebrar 90 anos de Geraldo Vandré

A 20ª edição do Fest Aruanda terá uma celebração especial: homenagear os 90 anos do cantor e compositor paraibano Geraldo Vandré, comemorados neste dia 12 de setembro. Embora ele já tenha sido laureado em 2015, “a organização do festival não podia se furtar a registrar tão importante efeméride de um artista da estatura e renome nacional e internacional”, justificou Lúcio Vilar, fundador e diretor executivo do evento que chega esse ano ao vigésimo aniversário enquanto mais longevo festival de cinema da Paraíba. Por conta disso, o evento promete uma grande festa da arte e da cultura audiovisual brasileira, com uma programação rica e diversificada.

Geraldo Vandré é cantor, compositor e violonista brasileiro, conhecido por suas canções engajadas e poéticas que marcaram a história da música brasileira. Nascido em 12 de setembro de 1935, Vandré completa 90 anos nesta sexta-feira, 12. Sua carreira é um testemunho de sua paixão pela música e seu compromisso com a arte, especialmente nos anos 1950/60/70, sendo um dos principais nomes da música brasileira. A homenagem ao artista será uma forma de reconhecer sua contribuição para a cultura brasileira e celebrar sua obra. Sua música e sua história continuam a inspirar novas gerações de músicos e fãs.

20ª edição do Fest Aruanda acontece de 4 a 10 de dezembro, em João Pessoa (PB).