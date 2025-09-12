Diretora de elenco e atores de “Ainda Estou Aqui” participam de evento gratuito em São Paulo

Em sua segunda edição, o Contraplano se consolida como o primeiro e único evento da América Latina dedicado exclusivamente à valorização e profissionalização do ator no audiovisual. De 15 a 17 de setembro, o Museu da Imagem e do Som (MIS), instituição da Secretaria da Cultura, Indústria e Economia Criativas do Estado de São Paulo, será palco de 21 horas de programação gratuita, com 11 mesas de debate e 16 painéis, reunindo mais de 80 nomes do mercado.

A mesa de abertura do evento, no dia 15, às 13h30, conta com a participação de parte do elenco do filme “Ainda Estou Aqui”, vencedor Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025. Os atores Luiz Bertazzo, Amanda Gabriel, Aguida Aguiar e Olívia Torres, ao lado da diretora de elenco Letícia Naveira, mergulham nos processos de filmagem do longa e comentam a participação dos atores na construção da narrativa.

Entre os confirmados no evento estão Carol Castro, Bella Piero, Maria Bopp, Bruna Mascarenhas, Tainá Müller, Gabriel Godoy, Rayssa Bratilieri, Ravel Cabral, além dos diretores Sérgio Machado, Iberê Carvalho, Maria de Médicis, Dainara Toffoli, Sidney Santiago e Fernanda Senatori.

A programação cobre desde processos criativos – como atuação em cinebiografias, preparação de elenco e dramaturgia – até questões estruturais da indústria, como mercado, agenciamento, políticas públicas e a união da categoria.

Com público estimado em 2 mil pessoas, o encontro promete ser um marco na discussão sobre o papel dos intérpretes no fortalecimento do audiovisual brasileiro.

O evento tem apoio da Spcine, Museu da Imagem e do Som (MIS), Sated SP, Foyer Digital, O2 Filmes, Florisbela, Elite Rádio Comunicadores, Lá tartine, Dança de Noivos e Prime Coffee.