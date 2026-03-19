Em “Insolação”, o trauma estrutura a narrativa e dá substância à vingança

Por Daniel Marra

Insolação, curta-metragem do cineasta tocantinense Nival Correia, aposta mais na construção de atmosfera do que na explicação direta dos acontecimentos. Ambientado em paisagens áridas, marcadas por calor intenso, carcaças de animais e um cenário que sugere abandono e desgaste, o filme constrói um universo em que o ambiente não é apenas pano de fundo, mas extensão do estado interno de um protagonista em colapso. Há uma tensão constante entre o que se vê e o que se sente, e essa tensão parece nascer tanto de um contexto social duro quanto de um conflito íntimo que nunca se resolve.

No centro da narrativa está Danilo, personagem envolto por uma perda que não foi superada. O filme sugere que a morte do pai funciona como um ponto de ruptura que interrompe seu desenvolvimento emocional, impedindo que ele dê sentido à experiência e siga adiante. A partir disso, não se observa um processo de superação, mas a permanência desse trauma, que condiciona suas ações na vida adulta. As vozes que surgem em sua mente reforçam essa condição, funcionando como manifestações desse conflito interno, restos de memória e culpa que retornam de forma insistente. O conflito, portanto, não se organiza no plano externo, mas no interior do personagem, que parece incapaz de dar sentido ao que viveu e de integrar o trauma à própria história.

É nesse contexto que o filme constrói, de forma deliberada, uma ambiguidade em torno da autoria dos crimes praticados no decorrer da narrativa. Foram cometidos pelo Danilo adolescente ou pelo adulto? A montagem, especialmente ao colocar os dois realizando os mesmos gestos, sugere que essa distinção não é o ponto central. O que se revela é a continuidade de um mesmo sujeito que permanece preso a um momento do passado. O adulto não surge como alguém transformado, mas como alguém que permanece fixado naquele instante de ruptura. O Danilo jovem que aparece na tela não se limita à condição de lembrança, mas se impõe como uma presença ativa, insistente e permanente. O gesto de violência se repete porque não foi superado, impedindo que o tempo psicológico avance.

Duas das personagens mais memoráveis da narrativa, as duas crianças, funcionam como expressões da consciência fragmentada de Danilo e cumprem papel fundamental nessa construção. Elas acompanham o protagonista e parecem saber mais do que mostram. Anunciam e observam, quase como anjos da morte, mas também podem ser entendidas como projeções da própria infância de Danilo, marcada pela perda, que não desaparece, mas permanece como assombração. Não interferem diretamente, mas estão sempre presentes, como testemunhas de uma consciência que já reconhece sua própria ruína.

A vingança, nesse universo, não surge como solução. Pelo contrário, revela-se como um movimento cíclico. Cada ato reativa o ponto de origem, mantendo o personagem preso ao trauma inicial. O título do filme ganha força nesse sentido. A insolação não é apenas o calor do ambiente, mas uma condição que afeta a percepção, provoca desorientação e altera a relação com o real. O protagonista parece exposto a uma intensidade que não consegue suportar, o que se traduz em delírio, fragmentação e perda de referência.

Os intérpretes de Danilo, com destaque para o ator tocantinense Ivo Gandra, acompanham com precisão a proposta do filme. Em uma narrativa marcada pela ausência de linguagem verbal, o corpo se torna o principal lugar de construção de sentido. É por meio da presença em cena, dos gestos e dos movimentos que a narrativa se organiza. O corpo não apenas expressa, ele produz sentido e conduz a experiência do espectador. Os conflitos aparecem no olhar, na postura, muitas vezes curvada, e nos movimentos contidos. Há uma contenção que não enfraquece os personagens, mas os torna mais densos. Eles não conduzem a narrativa, habitam-na. E é justamente nessa atuação que o filme encontra grande parte de sua força. No final, o impacto é inevitável.

A última sequência provoca um desconforto profundo e deixa a impressão de que o passado não se encerra. Insolação constrói uma experiência marcada por traumas não superados, pela memória que os reativa e pela dificuldade de seguir adiante. O passado não se desfaz, o presente funciona como eco desse acontecimento e o futuro permanece suspenso. O que se impõe é a continuidade de um conflito que não encontra resolução.

Daniel Marra é Doutor em Linguística e Professor do Instituto Federal do Tocantins