Quatro projetos brasileiros são selecionados na 3ª edição do Programa CPLP Audiovisual

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) divulgou, nesta quarta-feira (18), a relação com os selecionados na terceira edição do Programa CPLP Audiovisual (PAV III). No Brasil, a iniciativa é realizada graças à parceria entre o Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria do Audiovisual (SAV), e a TV Brasil, veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O anúncio foi feito em evento realizado na sede da CPLP, em Lisboa (Portugal) e os resultados podem ser conferidos no site oficial da Comunidade.

O PAV III premiou 25 projetos no total, sendo sete longas-metragens, com duração de 52 minutos, e 18 curtas-metragens, com duração entre 15 e 30 minutos, nas categorias documentário e ficção. Para financiamento de produção, cada projeto de longa-metragem receberá EU$65 mil e os curtas-metragens receberão EU$18 mil.

Foram escolhidas quatro obras brasileiras, sendo um longa e três curtas. O longa-metragem “Diáspora Z”, de Ana Karina Fernandes da Paz, e os curtas “Roda Saia”, de Renata Prado de Moraes, “Praia Mansa”, de Carlos Arthur Leite Sousa, e “Washington Novaes – Memórias de um Jornalista de Plantão”, de João Henrique da Costa Novaes.

O processo de seleção do PAV III decorreu em duas fases. Numa primeira fase de pré-seleção, a partir do lançamento de Convocatórias Nacionais, foram classificados 79 projetos dentre os 591 inscritos, por meio de júris nacionais compostos em cada estado-membro da CPLP. A título de premiação, os projetos classificados receberam oficinas de capacitação e desenvolvimento, ministradas por roteiristas e produtores executivos com larga experiência, contratados pelo programa. Essas oficinas proporcionaram um consistente processo de aprimoramento técnico e artístico dos projetos pré-selecionados, em diálogo criativo entre seus realizadores e produtores.

Para a fase final de seleção, foi composto um júri internacional que reuniu cineastas e produtores de grande expressão, como: Laís Bodansky, Joel Zito Araújo, Pedro Pimenta, André Graça, Di Moretti, Aleksei Abib e André Graça, além dos colaboradores da Unidade Técnica do Programa CPLP Audiovisual, Mauro Garcia, Mario Borgneth, Roberto Tibiriçá e Leonardo Matheus.

Os 25 projetos premiados serão contratados pela CPLP e iniciarão os respectivos períodos de produção no próximo dia 1º de maio, tendo suas estreias mundiais programadas a partir de março de 2027, por meio da rede de emissoras públicas de televisão dos nove estados-membros da CPLP, o que inclui a TV Brasil.