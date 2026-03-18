Canal Brasil estreia a série documental inédita “Navio do Sertão”

A história da comunidade quilombola de Navio, no Sertão da Paraíba, submersa na década de 1930 durante a construção de um grande complexo hídrico, é resgatada na série documental inédita “Navio do Sertão”, dirigida por Patrícia Pinheiro. A produção estreia no Canal Brasil, nesta quinta-feira, 19 de março, a partir das 19h, com maratona dos quatro episódios em sequência.

A série reúne depoimentos de cerca de 28 personagens, entre moradores e descendentes das famílias que viviam na região antes do alagamento. A partir dessas memórias, “Navio do Sertão” reconstrói o cotidiano da comunidade e os caminhos percorridos por seus habitantes após o deslocamento, revelando como a perda do território impactou diferentes gerações.

Ao revisitar essa história, a série também amplia o debate sobre desigualdades históricas e o acesso a direitos básicos, como terra, educação e saúde. A produção evidencia as marcas deixadas pelo deslocamento forçado e pela diáspora negra no interior do país, ao mesmo tempo em que destaca a resistência cultural e a importância das comunidades quilombolas na preservação de suas identidades e na busca por reconhecimento.

“Navio do Sertão” traz à tona uma narrativa pouco difundida da história brasileira, combinando relatos pessoais, memória coletiva e reflexão sobre justiça social.