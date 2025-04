Cinemateca Brasileira exibe filmes e exposição de pôsteres produzidos pelo Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos

A relevância alcançada pelos cartazes confeccionados pelo Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) para filmes latino-americanos, hoje patrimônio documental da humanidade pela UNESCO, motivou a realização de duas exposições de parte do acervo da entidade da ilha no Brasil, em conjunto com uma mostra de cinema. A PPG/UFRN, a CAPES, a Cinemateca Brasileira e o Centro del Cartel (Cuba), entre outras agências, proporcionaram os meios para que a exposição “Afiches y Cartelón: pôsteres cubanos para o nuevo cine de Latinoamérica” seja inaugurada em 16 de abril, juntamente com a mostra “Inícios e meios do ICAIC – Cuba em 4 filmes” (16 e 17 de abril), no foyer e na sala Oscarito da Cinemateca Brasileira (Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Mariana, São Paulo/SP).

Dentre os cartazes mais relevantes estão os de “A Falecida” (Brasil, Leon Hirszman, 1965), realizado pelo artista gráfico Eduardo Muñoz Bachs, em 1968, e de “La Última Cena” (Cuba, Tomás Gutiérrez Alea, 1976), do artista gráfico Rene Azcuy, entre 1976 e 1977.

A mostra de cinema será composta por dois curtas-metragens clássicos de Santiago Álvarez (“Now”, 1965, e “LBJ”, 1968) e dois longas-metragens dirigidos já no século XXI, também com o apoio direto ou indireto do ICAIC, porém, em coprodução, “Suite Habana” (Fernando Pérez, 2003) e “La Mujer Salvaje” (foto, Alán González, 2023).

Sara Veja Miche, do ICAIC e da Cinemateca Cubana, que assina a curadoria com Sebastião Guilherme Albano, da UFRN, ministrará a masterclass “Filmes latino-americanos – Cartazes cubanos”, no dia 16 de abril, às 18h.