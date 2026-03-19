“O Velho Fusca”, de Emiliano Ruschel, entra em cartaz

Dirigido por Emiliano Ruschel, o elenco de “O Velho Fusca” traz Caio Manhente (Junior), Cleo Pires (Elaine), Danton Mello (Mauricio), Christian Malheiros (Jeff), Gabriel Rocha (Guiga), GIovanna Chaves (Laila), Isaías Silva (Rica), King Saints (Gina), Nina Sofia (Catirina), Rodrigo Ternevoy (Tio Beto), Tonico Pereira (Vovô), Victor Pinto (Pepe) e Yuri Marçal (em participação especial), além do Velho Fusca, um personagem em si responsável por reatar laços familiares desfeitos.

​O filme acompanha o choque inevitável entre o avô (Tonico Pereira), um velho amargurado, isolado e de convicções rígidas, e seu neto, Junior, protagonizado por Caio Manhente, um jovem sensível que busca seu lugar no mundo. O ponto de partida é um velho fusca abandonado na garagem do avô, que se torna o objeto de desejo de Junior e um elo capaz de reunir uma família fraturada por brigas do passado.

​O seu avô é um homem endurecido por uma juventude brutal, tendo sido enviado para a guerra em outro país ainda na adolescência. Ele não esconde seu desprezo pela geração atual, a qual classifica como excessivamente sensível, criando um ambiente de constante tensão e sarcasmo. Para conquistar o carro, Junior precisa não apenas restaurar o veículo, mas também aprender a lidar com as feridas emocionais e o passado violento de seu avô.

Além de Caio e Tonico nesta relação que utiliza a reforma do fusca como uma metáfora para a reconstrução de afetos, a trama ganha outros contornos a partir dos demais personagens. Cleo Pires e Danton Mello voltam a contracenar juntos na tela do cinema, agora interpretando os pais de Caio Manhente. O núcleo central também é formado por Giovanna Chaves, Isaías Silva, Christian Malheiros, Yuri Marçal, Rodrigo Ternevoy, Leandro Lucca e Priscila Vaz.

O espírito carioca transborda em cada frame de “O Velho Fusca”, transformando o Rio de Janeiro em um personagem central da narrativa. Com locações charmosas como o bairro da Urca, a produção captura a luz e a atmosfera solar da cidade. Essa identidade é reforçada por um elenco que é a cara da cidade, assim como pela trilha sonora, trazendo hinos interpretados por lendas do samba e da MPB como Jorge Aragão, Teresa Cristina, Diogo Nogueira, Xande de Pilares e Péricles. Há também músicas de Jorge Vercillo e do rapper PK, efetivando o equilíbrio entre o clássico e o contemporâneo.

Com distribuição da A2 Filmes e coprodução de Cleo Pires (Ayrosa Produções), Uno Filmes e La Duka Produções, “O Velho Fusca” estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 19 de março.