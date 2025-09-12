Débora Falabella interpreta Cacilda Becker em novo longa da Giros Filmes
Foto: Débora Falabella © Helena Barreto
Estrelado por Débora Falabella, “Cacilda Becker em Cena Aberta” propõe um olhar original e sensível sobre a trajetória da icônica atriz brasileira. Na narrativa, a protagonista se transforma cena a cena, fundindo-se às personagens que marcaram sua carreira e revelando as camadas artísticas e emocionais por trás de sua vida e obra.
O elenco reúne ainda Mariana Ximenes, Julia Stockler, Augusto Madeira e Rodrigo Bolzan. Com direção de Julia Moraes, o filme reafirma a importância de Cacilda para a cultura brasileira e celebra sua contribuição histórica ao teatro do país.
Novo longa-metragem da Giros Filmes, em coprodução com As Coisatudo, o projeto foi inteiramente rodado no histórico Teatro Dulcina, no Rio de Janeiro. A produção é assinada por Bianca Lenti, Belisario Franca e Mauricio Magalhães.
Em pós-produção, o filme teve suas gravações concluídas na primeira quinzena de julho, e tem lançamento previsto para 2026.