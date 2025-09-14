Walter Salles apresentará “O Agente Secreto” no Museu da Academia, na abertura do Bravo Film Festival

Foto © Victor Juca

A campanha de “O Agente Secreto” por festivais de todo o mundo e em direção a temporada de premiações segue ganhando força e apoio internacional. A Variety, publicação norte-americana de renome e especializada em entretenimento, destacou o longa de Kleber Mendonça Filho como candidato a garantir vaga não apenas na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2026, mas também nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Roteiro Original. O artigo ressalta ainda a sessão do filme que será apresentada por Walter Salles (vencedor do Oscar com “Ainda Estou Aqui”), na abertura do Bravo Film Festival, no dia 19 de outubro, seguida por debate com Kleber Mendonça Filho e a produtora Emilie Lesclaux.

Antes disso, o filme chega também ao AFI Latin American Film Festival (de 18 de setembro a 6 de outubro), nos EUA, e segue por uma extensa agenda de eventos audiovisuais. O 73º Festival Internacional de Cinema de San Sebastián (de 19 a 27 de setembro), na Espanha, também recebe o filme, que, em seguida abre o 34º Festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz (de 20 a 26 de setembro), na França, e o 23º Festival de Morelia (de 10 a 19 de outubro), no México. Foi selecionado ainda para o Beyond Fest (de 25 de setembro a 9 de outubro), em Los Angeles; para o 63º Festival de Cinema de Nova York (de 26 de setembro a 13 de outubro); e BFI London Film Festival (de 8 a 19 de outubro, reunindo o maior colegiado de votantes do Oscar fora dos Estados Unidos). A agenda traz ainda Wagner Moura como homenageado no Festival de Zurique, na Suíça.