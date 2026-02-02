Com novas frentes de negócios, Rio2C 2026 abre inscrições para mercado audiovisual

Foto: palco do Pitching Industry © Film.Art

De 26 a 31 de maio, o Rio2C retorna à Cidade das Artes com uma programação ampla e dinâmica voltada a executivos e criadores do mercado audiovisual, com o objetivo de fortalecer cada vez mais o setor. Os destaques nesta edição – apresentada pela Petrobras e pelo Governo Federal – passam pelo tema oficial Code of Meaning (Códigos de Sentido), um convite a repensar os processos de criação e a construção de significado em um mundo cada vez mais extenso, veloz e atravessado por tecnologia e cultura.

Como parte da experiência, os debates se distribuem por palcos já reconhecidos do evento, como GlobalStage, Screening Room, Writers Room, StoryVillage, House of Brands e Bits. E o Rio2C reforça seu pilar de mercado no audiovisual com oportunidades exclusivas de networking, incluindo as tradicionais Rodadas de Negócios e os Pitchings (Industry e Talent). As inscrições para Mercados estão abertas de 2 a 20 de fevereiro.

Além da programação e das oportunidades de mercado já consolidadas, o Rio2C 2026 apresenta uma nova credencial voltada especificamente aos profissionais do setor, que buscam uma experiência corporativa superior, a Credencial Executive. Esta modalidade engloba todos os benefícios da Credencial Industry e agrega serviços exclusivos, como acesso à área VIP Business com buffet, entrada preferencial nas salas de conteúdo e a possibilidade de agendamento de reuniões em salas privativas, garantindo mais conforto e eficiência para fechar negócios durante o evento.

Entre os mais de 255 executivos e 156 players que integram o time desta edição, destacam-se grandes players internacionais como Duda Perman, gerente de vendas LATAM do canal turco Kanal D International, Sergio Karmy, diretor de estratégias da Quijote Films, e Arlen Torres, produtora executiva da Caracol Televisión, emissora líder de audiência na Colômbia. A lista se amplia com a participação de Christian Gabela, Senior Vice President e Head of Latin America da Gaumont, Jasmine Rezai, da área de Content Distribution da A+E Global Media, e Clara Ruiperez, diretora de Propriedade Intelectual do Grupo Telefónica.

A presença nacional também ganha força com produtores renomados que fazem sua estreia no Rio2C, incluindo Barbara Libanio, produtora executiva da VEJA+, Ronaldo Marques, Head de Conteúdo e Criadores da Kwai, Fernanda Struecker, Diretora de Projetos na Dia Estúdio, e Diego Tavares, da Caliban Cinema e Conteúdo, responsável por obras como “Jango” e “Glauber – O Filme”.

O evento será palco ainda de grandes negociações entre empresas que movimentam o setor no Brasil. Marcas como Globo, Globoplay, Amazon Studios, SBT, Record TV, Warner Bros. Discovery, Band e Disney já confirmaram presença nas Rodadas de Negócios, juntando-se a produtoras e distribuidoras consolidadas como Boutique Filmes, Conspiração, Gullane, O2 Filmes e Paris Entretenimento. A relação completa das empresas participantes está disponível no site oficial do Rio2C, onde também podem ser consultadas as diretrizes para a inscrição de projetos na seção de Mercado Audiovisual.

O ponto de encontro dessas conexões será o Business Hall, um ambiente exclusivo projetado para maximizar o networking entre produtores e executivos. Além de sediar as reuniões de negócios, o espaço contará com lounges amplos para interações informais e uma programação dinâmica de workshops, mentorias com líderes do setor e encontros estratégicos com delegações nacionais e internacionais, fomentando a troca de conhecimento e novas parcerias.

Os pitchings são divididos em duas categorias: Pitching Industry, que oferece a produtores a oportunidade de apresentar seus projetos a uma banca especializada e a uma plateia de profissionais do mercado audiovisual. Os projetos selecionados participam de sessões presenciais durante o evento. As inscrições são destinadas à empresas (CNPJs) que adquirem a credencial Industry ou Executive, voltadas a projetos em quatro temáticas – doc/factual, ficção, reality e animação. A novidade deste ano é que o Pitching Industry está aberto tanto para quem se inscrever nas Rodadas de Negócios quanto para quem quiser participar apenas do Pitching, sem a necessidade de estar vinculado às rodadas. Essa flexibilidade permite que mais produtores e criadores tenham a chance de apresentar seus projetos a uma banca de especialistas do mercado audiovisual.

E o Pitching Talent, que conecta criadores de conteúdos independentes com produtores e players do mercado audiovisual. Os participantes, pessoa física ou jurídica, terão a oportunidade de apresentar suas ideias originais para produtoras e players (executivos de plataformas de streaming, distribuidoras, agregadoras, canais de TV e outros), com projetos voltados a podcast, doc factual, ficção e animação. Quem se inscrever no Pitching Industry também poderá se inscrever nesse outro, dobrando suas chances. As inscrições são limitadas.

Para elevar o nível das apresentações e apoiar o desenvolvimento dos criadores, o Rio2C conta com a parceria estratégica da Transforma. A plataforma disponibiliza o curso “Preparação Rio2C: da inscrição ao pitch com estratégia”, voltado para todos que desejam aprimorar suas narrativas e técnicas de venda antes do evento. Além disso, como incentivo à profissionalização, todos os projetos selecionados para os Pitchings (Industry e Talent) receberão 6 meses de acesso gratuito à plataforma Transforma.

Além das oportunidades de fazer negócios e ampliar o networking, o Rio2C também se configura como um catalisador para a capacitação profissional, oferecendo uma gama diversificada de atividades e iniciativas que visam enriquecer as habilidades e conhecimentos dos participantes.

No palco Screening Room, profissionais renomados do setor abordam a produção audiovisual desde a criação da narrativa até os modelos de negócios aplicados, de olho no futuro das plataformas e na sua transversalidade com todos os setores da indústria e políticas públicas.

Já o Writes Room coloca no centro do debate o papel dos autores, roteiristas, diretores, produtores e profissionais criativos na construção de narrativas originais e de propriedades intelectuais. O conteúdo apresentado neste palco pretende aprofundar o olhar sobre a criatividade, as tendências, os negócios e a viabilidade econômica de cada obra, desde a concepção de uma ideia, passando pelos processos criativos e os meios de financiamento, até a sua transformação em uma obra audiovisual.

E o Bits, Broadcast Innovation & Tech show, é um espaço exclusivo para a experimentação e aproximação entre criadores de conteúdo e produtores com as novas tecnologias do setor audiovisual – entendendo essas tecnologias como ferramentas de construção e otimização de narrativas –, sendo uma oportunidade única para se explorar equipamentos, softwares e estúdios inovadores, bem como estabelecer parcerias com empresas líderes do setor, com participação dos principais executivos e com uma programação de workshops e masterclasses para formação, degustação e treinamento de profissionais.

As masterclasses são apresentações de um tema focado em capacitação/formação para um grupo direcionado e os workshops são oficinas para formação e qualificação de profissionais.

As mentorias permitem o acesso individual a renomados profissionais do mercado audiovisual que compartilham seus conhecimentos para impulsionar carreiras e catalisar o crescimento profissional, sendo um ambiente de aprendizado contínuo com líderes reconhecidos da indústria.

Já o One-to-Many proporciona encontros exclusivos entre grupos de até 40 participantes e executivos de destaque visando networking e desenvolvimento de negócios.

E o 30 Minutos com oferece a oportunidade de interação direta com executivos de grandes players do mercado audiovisual, que compartilham suas estratégias de programação, linha editorial e processos de aquisição de projetos.