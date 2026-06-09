STRIMA e Instituto BR Cultural lançam programa para qualificar 200 profissionais do audiovisual

O Instituto BR Cultural (IBRC), em parceria com a STRIMA e apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, abriu as inscrições para o Audiovisual 360 (A360), programa gratuito de formação para profissionais do setor.

São 200 vagas distribuídas em oito trilhas de capacitação em áreas como Fotografia, Roteiro e Assistência de DRouanet, o A360 prevê visitas técnicas a sets de filmagem e ambientes de pós-produção como forma de integrar teoria e prática.

Para chegar ao modelo do A360, o Instituto BR Cultural analisou mais de 80 programas de escolas de cinema ao redor do mundo em busca de um modelo que se adequasse à realidade brasileira.

O A360 destina até 60% de suas vagas para políticas afirmativas, reservadas a candidatos de comunidades historicamente sub-representadas. Para conectar o conhecimento teórico à prática do dia a dia da indústria, o programa oferecerá experiências supervisionadas – uma espécie de imersão profissional para as quais os alunos elegíveis receberão bolsas de incentivo.

As inscrições estarão abertas até 19 de julho, pelo site a360.org.br. Para ampliar a participação de pessoas com dificuldade de acesso à internet, o IBRC terá plantões para inscrição em seu endereço por meio de pré-agendamento. O processo seletivo será composto por uma prova com questões de múltipla escolha e carta de intenção, com envio opcional de portfólio e de vídeo de apresentação.