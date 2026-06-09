13ª Mostra de Cinema de Gostoso abre inscrições

Estão abertas as inscrições para a 13ª Mostra de Cinema de Gostoso, reconhecida desde 2025 como Patrimônio Cultural, Turístico e Imaterial do Estado do Rio Grande do Norte. O evento, realizado pela Heco Produções e pelo CDHEC – Coletivo de Direitos Humanos, Ecologia, Cultura e Cidadania, acontece de 20 a 24 de novembro. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site www.mostradecinemadegostoso.com.br, até 9 de agosto.

Filmes de todos os gêneros (obras ficcionais, não ficcionais e animações, exceto videoclipes) e durações (curtas, médias e longas-metragens) podem se inscrever na mostra, desde que tenham sido produzidos no Brasil e finalizados a partir de julho de 2025.

A Mostra de Cinema de Gostoso consolidou-se como um dos eventos audiovisuais mais singulares do país, com exibições ao ar livre na praia do Maceió, em São Miguel do Gostoso (RN). A sala montada na areia conta com 700 espreguiçadeiras, tela de 12m x 6,5m, projeção 4K e som 7.1, oferecendo ao público uma experiência cinematográfica imersiva e gratuita.

A Mostra Competitiva, a Mostra Potiguar e as Sessões Especiais acontecem nesse espaço, reunindo diariamente milhares de espectadores, entre moradores, turistas e profissionais do audiovisual. Os filmes concorrem ao Troféu do Júri Popular (melhor curta e melhor longa) e ao Troféu da Imprensa, votado por jornalistas e críticos presentes.

Além da sala principal, o festival mantém sua tradicional tenda geodésica climatizada, instalada na praia do Maceió. Com 7,5 metros de altura, projeção 4K, som 7.1 e capacidade para 130 pessoas, o espaço abriga a Mostra Panorama, dedicada a obras de relevância artística e diversidade de linguagens e a sessão Clássicos Restaurados do Cinema Brasileiro, inaugurada no ano passado e que terá continuidade nesta edição. A estrutura tornou-se um dos símbolos do evento, combinando conforto, impacto visual e excelência técnica.

Diariamente, o festival promove debates com diretores, produtores e atores, além de seminários que ampliam a reflexão sobre o cinema brasileiro contemporâneo.

Desde 2013, a mostra realiza um amplo programa de Cursos de Formação voltado para jovens de São Miguel do Gostoso e arredores. As oficinas introduzem os participantes a diversas áreas da produção cinematográfica, resultando na realização de curtas-metragens e na participação dos alunos na organização do festival. Ao longo de suas edições, mais de 150 jovens já passaram pelos cursos, que resultaram em 29 curtas-metragens e 60 oficinas. Muitos desses alunos seguem estudando e trabalhando em audiovisual e áreas correlatas, e seus filmes já circularam por festivais nacionais e internacionais, além de serem exibidos em canais de TV aberta e por assinatura.

A Mostra de Cinema de Gostoso é reconhecida por envolver intensamente a comunidade local, que participa da programação, acolhe visitantes e fortalece o intercâmbio cultural com outras regiões do país. O evento movimenta o turismo, estimula a economia e reforça a posição de São Miguel do Gostoso como um dos destinos culturais mais vibrantes do Nordeste.

A equipe de curadoria da 13ª Mostra de Cinema de Gostoso é composta por Carine Fiúza, Eugenio Puppo, Janaína Oliveira, Mariana Souza e Matheus Sundfeld, com direção geral de Eugenio Puppo e Matheus Sundfeld.

A 13ª Mostra de Cinema de Gostoso é apresentada pelo Ministério da Cultura e Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Conta com o patrocínio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria de Estado da Cultura – SECULT, Fundação José Augusto e Lei Câmara Cascudo.