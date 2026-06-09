Atividades do 15º BrLab resultaram em carta-manifesto sobre sustentabilidade

Foto © Isabel Praxedes

A programação da 15ª edição do BrLab aconteceu entre 7 de abril a 8 de maio, em São Paulo, Brasília e Recife, e promoveu diversas atividades em diferentes eixos, marcando uma edição comemorativa de 15 anos e reafirmando a importância e reconhecimento internacional do BrLab como um dos principais eventos do setor audiovisual latino-americano e um programa de referência voltado ao desenvolvimento criativo e econômico, formação profissional, aceleração de projetos e articulação internacional da indústria audiovisual. Realizado ininterruptamente desde 2011, o BrLab consolidou-se como um ponto de encontro estratégico para profissionais e empresas do cinema brasileiro, latino-americano e de outros mercados, alcançando amplo reconhecimento internacional através de resultados concretos alcançados ao longo dos seus quinze anos de atuação contínua.

Além das atividades em São Paulo, a edição comemorativa de 15 anos promoveu ações também em Brasília e Recife, reunindo mais de 140 profissionais de 16 países e um público recorde em torno de uma programação composta por workshops, consultorias, palestras, masterclasses, grupos de trabalho, painéis, rodadas de negócios e exibições de filmes. Nesta edição, o BrLab recebeu um número também recorde de 768 inscrições de projetos de longas-metragens e séries, provenientes de 20 países da América Latina, além de 25 estados brasileiros e do Distrito Federal.

A parceria com a Petrobras possibilitou não apenas a continuidade do evento, mas também a realização de atividades especiais e comemorativas dos 15 anos do evento, como uma mostra de filmes composta por 22 títulos e exibida 8 salas de cinema em São Paulo, Recife e Brasília. Um novo eixo na programação, voltado ao aprofundamento de debates estratégicos para o setor audiovisual em formato de “Think Tank”, também foi viabilizado graças ao patrocínio da Petrobras, assim como atividades itinerantes em Brasília e em Recife.

Esse novo espaço na programação do BrLab teve sua primeira edição dedicada a debater e analisar as problemáticas e questões relacionadas à sustentabilidade socioambiental na produção audiovisual. Especialmente nomeado de Think Tank Petrobras, sua programação reuniu profissionais da Argentina, Brasil e Colômbia, com perspectivas complementares representativas de diferentes departamentos e elos da cadeia produtiva audiovisual. As atividades foram organizadas em distintos grupos de trabalho temáticos e estruturados em discussões restritas e em painéis abertos ao público em geral. O BrLab convidou Ariene Ferreira para estar à frente da curadoria e programação, que foi correalizada com a Cinema Verde, empresa referência de mercado, criada por Ariene há 15 anos com o propósito de orientar e contribuir para a sustentabilidade no audiovisual, e parceira do BrLab há três anos.

Concebido como um espaço de reflexão, articulação e construção coletiva, o Think Tank Petrobras teve como objetivo estimular novos modelos de criação e produção audiovisual alinhados à preservação ambiental, responsabilidade socioambiental e inovação. Entre os temas debatidos estiveram narrativas relacionadas às mudanças climáticas, políticas públicas, inovação digital, tecnologias emergentes, processos de produção sustentável e responsabilidade ambiental no audiovisual. A programação do Think Tank aconteceu em São Paulo, de 11 a 14 de abril, e integrou a itinerância do BrLab no Cine Brasília, no dia 16 de abril, com uma mesa dedicada à produção sustentável e outra que apresentou resultados e compartilhou reflexões e resultados iniciais desse encontro.

Finalmente, as atividades resultaram na elaboração de uma carta-manifesto ao setor audiovisual, construída coletivamente pelos participantes, propondo reflexões, práticas e caminhos para uma indústria mais sustentável e comprometida com impactos positivos sociais e ambientais. A carta-manifesto é assinada pelos 18 profissionais que estiveram nas discussões e apoiadas por entidades de classe, que incluem ABRA (Associação Brasileira de Autores Roteiristas), Apaci (Associação Paulista de Cineastas), API (Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro), BRADA (Coletivo das Diretoras de Arte do Brasil), Projeto Paradiso, Upex (União Nacional de Produtores Executivos), entre outras que diariamente se unem à lista de entidades e instituições apoiadoras da iniciativa. A carta-manifesto na íntegra pode ser conferida no site do BrLab e da Cinema Verde.