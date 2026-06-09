Governo de SP lança programa internacional para desenvolvimento de projetos audiovisuais

Nesta segunda-feira (8/6), a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, por meio do CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, lançou o Programa Internacional de Desenvolvimento de Roteiros e Projetos Audiovisuais. Realizada em parceria com a London Film School (Reino Unido) e a Universidad del Cine (Argentina), a iniciativa faz parte do conjunto de ações desenvolvidas pela secretaria para fortalecer essa indústria e será apresentada durante o SP Audiovisual Hub 2026, evento que acontece na FAAP até o dia 12 de junho.

Voltado a roteiristas e criadores audiovisuais, o programa oferecerá capacitação especializada para o desenvolvimento de projetos de audiovisual, combinando aulas, mentorias coletivas e encontros individuais conduzidos por profissionais das instituições parceiras. Ao todo, serão selecionados 20 participantes, sendo 10 para cada programa.

O processo seletivo considerará a análise curricular e a avaliação de um argumento original apresentado pelos candidatos. Ao longo das atividades, os participantes terão a oportunidade de aprofundar e desenvolver seus projetos, culminando na elaboração do primeiro tratamento completo de um roteiro.

O programa realizado em parceria com a London Film School terá duração de 16 semanas e será desenvolvido integralmente em formato online. A formação abordará temas como concepção de projetos, estrutura de roteiro, posicionamento de mercado, desenvolvimento criativo e técnicas de pitching. A programação inclui aulas, mentorias coletivas, sessões individuais e encontros intensivos em etapas estratégicas do processo de criação.

Já a parceria com a Universidad del Cine prevê uma jornada de 23 semanas de atividades, contemplando laboratórios de pitching, mentorias em direção e roteiro, aulas teóricas sobre desenvolvimento dramatúrgico e masterclasses com produtores, agentes e roteiristas convidados do mercado internacional.

Como etapa final, os participantes dos dois programas apresentarão os projetos desenvolvidos a representantes da indústria audiovisual brasileira e a profissionais dos países parceiros, ampliando as oportunidades de circulação, coprodução e inserção internacional das obras.

Além da formação especializada, os participantes receberão certificação internacional emitida pelas instituições envolvidas, fortalecendo sua qualificação profissional e sua conexão com o mercado audiovisual global.

O Plano de Desenvolvimento da Indústria Audiovisual Paulista está atualmente em fase de construção e elaboração conjunta com o setor. Ele reunirá ações estruturantes para fortalecer o segmento e consolidar São Paulo como o principal polo audiovisual da América Latina. Enquanto o plano é consolidado, o Estado já avança em iniciativas estratégicas que farão parte do escopo final, tais como: a criação da São Paulo State Film Commission, que já mapeou mais de 1.300 locações no estado, em cerca de 60 cidades; a formação profissional por meio do CULTSP PRO, com cursos gratuitos voltados ao audiovisual; e as ações de internacionalização do mercado paulista por meio do CreativeSP, que leva empresas do estado a eventos estratégicos como os festivais de Cannes e Berlim.