FAM abre inscrições para duas oficinas gratuitas de audiovisual

Na perspectiva de fomentar as crescentes produções audiovisuais de realizadores indígenas no Brasil e América Latina, o 27º Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2023 promove a Oficina de Audiovisual para Povos Originários, ministrada pelo cineasta Ivan Molina, do povo Quechua, da Bolívia, dias 23, 24 e 25 de setembro, no IFSC Campus Florianópolis. Como exercício final, os participantes vão realizar um curta-metragem.

A oficina gratuita irá abordar o processo de construção de um filme, incluindo a estruturação de roteiro para diferentes gêneros dentro das cosmovisões e experiências dos participantes, elaboração de plano de filmagem, filmagem e a proposta de edição do curta.

O conteúdo é dividido em aulas teóricas e práticas, com as gravações. A atividade faz parte das ações de formação do FAM 2023 e promove o intercâmbio de experiências entre indígenas de diversos povos que já atuam no audiovisual ou interessados nas possibilidades das ferramentas e da linguagem audiovisual para a difusão de suas culturas, saberes e lutas.

Completando a programação formativa do festival, a experiência de trabalho de tradução em 3 mil filmes para as maiores produtoras de vídeo e eventos audiovisuais no Brasil será compartilhada pelo jornalista, tradutor e intérprete Cesar Alarcon, na oficina Tradução Audiovisual. As atividades serão realizadas nos dias 25 e 26 de setembro, no Majestic Palace Hotel. A legendagem é medida importante também para acessibilidade de pessoas surdas, e a oficina encerra na data em que é comemorado o Dia Nacional do Surdo.

A oficina, também teórica e prática, irá apresentar o mercado de trabalho e as diferentes modalidades de tradução utilizadas no cinema, teatro e mídias audiovisuais, incluindo as principais técnicas e bases de Legendagem, Legendagem para Surdos e Ensurdecidos, Closed Captions e Legendagem Eletrônica. Cesar Alarcon, que é tradutor do FAM, vai auxiliar os participantes a desenvolverem seus primeiros trabalhos nessa área.

A oficina é voltada a estudantes, universitários, tradutores e participantes do festival, que vão traduzir trechos de diversos filmes desta edição do FAM 2023 e compreender como funciona o mercado da legendagem e da tradução audiovisual, resolvendo as atividades e dúvidas com o palestrante ao vivo.

As inscrições para a oficina de Tradução Audiovisual podem ser feitas através da plataforma Sympla.

Para a Oficina Audiovisual para Povos Originários serão ofertadas 16 vagas para participantes indígenas do Brasil e do Mercosul, com nível iniciante e básico no audiovisual. Serão oferecidas bolsas para indígenas que não vivem em Florianópolis. As inscrições são feitas através do formulário. Para participar, leia o regulamento e preencha as informações.

O FAM 2023 será realizado de 21 a 27 de setembro em Florianópolis.