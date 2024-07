Festival Curta na Serra abre inscrições de filmes para sua 6ª edição

Contemplando produções audiovisuais de todo o país, a 6ª edição do Festival Curta na Serra irá premiar filmes nas categorias curta-metragem nacional, curta-metragem pernambucano e videoclipe. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 15 de agosto, por meio do regulamento e do formulário disponíveis no link https://linktr.ee/curtanaserra.

Segundo o idealizador e produtor executivo do festival, Marlom Meirelles, a programação do Curta na Serra receberá inscrições de curtas-metragens que tenham sido finalizados a partir do ano de 2022, produzidos em todos os formatos de captação de imagem, de todos os gêneros, com duração máxima de 20 minutos.

Em formato híbrido, além das sessões presenciais, o festival promoverá também a exibição online de filmes em seu site. A curadoria desta edição será assinada pelo membro da Abraccine e crítico de cinema Vítor Búrigo, editor do portal especializado CineVitor. Para a sexta edição do Curta na Serra, cada realizador poderá concorrer com até dois filmes. Os concorrentes podem se inscrever nas categorias Curta-metragem nacional, Curta-metragem pernambucano e Videoclipe.

Consolidado no calendário cultural do audiovisual brasileiro, celebrando a arte, a cultura e as diversas realidades dos ‘Brasis’, o Curta na Serra visa promover encontros inclusivos e diversificados, destacando-se por suas ações de acessibilidade comunicacional, como debates e sessões com recursos de LSE, Libras e Audiodescrição. Além disso, o festival contribui ativamente para a formação e fortalecimento da cadeia produtiva do audiovisual, oferecendo oficinas e promovendo encontros entre realizadores e produtores de festivais do interior do Brasil. Localizado em uma reserva ambiental e em uma das paisagens mais bonitas do país, o festival também se dedica à conscientização e preservação do meio ambiente, integrando ações ambientais em sua programação.

No meio do corredor agrestino, entre Gravatá e Caruaru, encontra-se Bezerros, com uma população de aproximadamente 60 mil habitantes. Cidade reconhecida pelo carnaval, considerado um dos melhores do Estado, se destaca ainda pelo seu pólo gastronômico e é palco para a produção de grandes artistas, como Lula Vassoureiro e J. Borges. No alto da cidade encontra-se a Serra Negra, um de seus distritos mais conhecidos. Situada a uma altitude de 960 metros, com temperatura que chega até 9ºC, é cercada por uma reserva ecológica, que faz da sua beleza um lindo cenário para cartão postal. Por ser de fácil acesso, o lugar é um grande centro turístico, que além de abrigar um parque ecológico, movimenta o comércio cultural na região.

É neste cenário arrebatador que ocorre o Curta na Serra – Festival de Cinema ao Ar Livre, com o objetivo de difundir a cultura do cinema ao público da região. O evento traz consigo não só a oferta de experiências cinematográficas, mas também abriga atividades musicais, formativas e gastronômicas, abrangendo uma cadeia produtiva cada vez mais diversificada. A cada ano, a curadoria do evento busca selecionar curta-metragens que dialoguem com a cultura regional e nacional, de diferentes realizadores, promovendo a reflexão, o lazer, o conhecimento, e acima de tudo, a integração dos indivíduos com suas identidades culturais.