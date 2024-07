Mostra Arte.On tem inscrições abertas

Até o dia 9 de agosto, os artistas que têm trabalhos criados para serem exibidos em vídeo, podem se inscrever na Mostra Arte.On, festival que pretende premiar 60 trabalhos autorais nas áreas das artes cênicas, artes visuais, literatura e música, com o valor de R$ 2.500, referente também aos direitos autorais.

As inscrições para a mostra são gratuitas e restritas às pessoas jurídicas, de direito privado, com e sem fins lucrativos, legalmente constituídas no Brasil, e devem ser feitas por meio da plataforma Prosas (https://prosas.com.br/editais/14717). Os vídeos inscritos devem ser autorais, de classificação indicativa livre, e não precisam ser inéditos.

A seleção dos vídeos será feita por seis curadores com um extenso e premiado currículo. São eles o coreógrafo e videomaker Alex Soares, a doutora e mestra em Comunicação e Linguagens/Estudos de Cinema e Audiovisual Cristiane Wosniak, o artista de teatro, dança e cinema, diretor e dramaturgo Eduardo Ramos, o intérprete, criador e educador Samuel Kavalerski, o artista visual, professor de cinema e fotografia, curador independente e diretor Tom Lisboa e o produtor musical, compositor, sound designer, músico, diretor musical e cênico Vadeco Schettini.

A programação do festival conta com exibições no YouTube, projeções em fachadas e exibições em telões situados em espaços públicos da cidade de Curitiba, entrevistas online e ao vivo com os criadores, seminário online ao vivo com os curadores e atividades em escolas públicas na cidade de Curitiba, com o objetivo de formar público para as artes.

A Mostra Arte.On é viabilizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura, tendo como instituição beneficiada o Hospital Pequeno Príncipe, o patrocínio da Adami, Grupo Incopostes, Ciapetro, Itambé, Agrosul Catarinense, Vianmaq e Dicomp e a realização da Bönisch Produções Culturais, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Mais informações e esclarecimentos de dúvidas sobre a chamada pública podem ser obtidos pelo e-mail bpcproducoes@bpcproducoes.com.br.