MIS SP oferece curso sobre o cinema de Billy Wilder e mais opções nas áreas de cinema, história, arte e fotografia

Foto: “Crepúsculo dos Deuses” (1950), de Billy Wilder © Marc Wanamaker/Bison Archives

Ao longo do ano, o MIS – Museu da Imagem e do Som, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, oferece uma gama cursos práticos e teóricos, nas áreas de fotografia, cinema, música, videoclipes, história da arte, escrita e cultura geek, entre outras.

No mês de outubro, um dos destaques é o curso “O cinema de Billy Wilder”, que se aprofunda na carreira do cineasta que é tema da exposição de mesmo nome em cartaz no Museu. Outras opções incluem cursos sobre roteiro audiovisual, o gênero de terror found footage, Idade Média, história da arte e até história das cores.

Confira abaixo todas as opções de cursos que iniciam em outubro:

Anatomia de uma história

Curso presencial | 01, 02, 08, 09, 15 e 16 de outubro, terças e quartas, das 19h às 22h

Este curso é projetado para fornecer uma compreensão profunda e prática da técnica de escrever roteiros. Ao longo de seis aulas detalhadas, os alunos explorarão desde a estrutura básica das histórias até a análise completa de um filme, passando por elementos essenciais que definem a qualidade e o impacto de um roteiro.

Arte em cena: narrativas visuais do cinema – Módulo II

Curso presencial | 03, 10, 17 e 24 de outubro, quintas-feiras, das 19h às 21h

Esta segunda parte do curso “Arte em cena” é um mergulho ainda mais aprofundado na construção visual dos filmes e séries a partir dos elementos que compõem a estética da história. Dividido em quatro aulas, segmentadas por ofícios do “por trás da câmera”, o curso tem como objetivo mostrar aos alunos como o audiovisual é um quebra-cabeças complexo e rico de referências originadas das mais diversas fontes artísticas.

25 anos de “A bruxa de Blair” e o terror found footage

Curso presencial | 07, 10, 14 e 17 de outubro, segundas e quintas, das 19h às 21h

O curso busca proporcionar o entendimento do found footage enquanto uma linguagem que, a partir do terror, espalhou-se por diversos outros gêneros, tanto no cinema quanto na televisão, refletindo o espírito de sua época e antecipando dilemas muito atuais. Entre eles, está a indefinição das fronteiras que separam realidade de ficção, algo cada vez mais possibilitado pelas redes sociais e pela utilização de inteligências artificiais.

O found footage é um gênero onde a história é filmada pelos personagens utilizando-se de câmeras e outros dispositivos presentes na própria trama, criando uma perspectiva em primeira pessoa, e é apresentado como se fosse o conteúdo de filmagens encontradas. O subgênero deflagrado por “A bruxa de Blair” tornou-se muito popular no século 21, gerando franquias bem-sucedidas, como “[REC]”, “Atividade paranormal” e “Cloverfield”.

Entendendo a Idade Média: o tempo e o espaço na Idade Média

Curso online | 08, 14, 15, 21 e 22 de outubro, segundas e terças, das 19h às 21h

O curso “Entendendo a Idade Média” conduz o aluno a discussões pertinentes que promovem uma melhor compreensão do que foi a Idade Média e seus reflexos no mundo contemporâneo. Neste segundo módulo, serão abordados, entre outros, temas como a importância da Catedral de Notre-Dame, a invenção da universidade, a sacralização do espaço e a evolução dos conceitos de campo e cidade no pensamento medieval.

Uma breve história das cores

Curso presencial | 14, 16, 21, 23, 28 e 30 de outubro, segundas e quartas, das 19h às 21h

As cores desenvolvem um papel fundamental na existência da espécie humana, desde seus primórdios. Determinamos a qualidade da nossa comida através da cor, a severidade de um hematoma, e até mesmo o passar das horas. Ao longo da história, a humanidade atribuiu uma série de sentidos e significados a um fenômeno da física, mas será que esses significados sempre foram os mesmos? Este curso, recomendado para artistas, professores, alunos e curiosos, procura desvendar os aspectos culturais e materiais das cores e pigmentos.

O cinema de Billy Wilder

Curso online | 15, 17, 22 e 24 de outubro, terças e quintas, das 19h às 21h

Com 26 longas de ficção, o austríaco Billy Wilder se consolidou como um dos maiores nomes de Hollywood, seja nos roteiros engenhosos ou nas direções espirituosas. Com grande habilidade tanto para o humor visual quanto para o humor verbal, ele também soube criar situações dramáticas graves em filmes de guerra ou que envolvem o crime.

Este curso vai passar pelas facetas demonstradas pelo diretor durante sua carreira, tendo ao menos um grande filme em cada uma delas, comprovando seu talento para criar filmes inesquecíveis.

Morte e extinção na história da arte

Curso presencial | 21, 22 e 23 de outubro, segunda, terça e quarta, das 19h às 22h

O curso explora a morte e a extinção na história das artes visuais, considerando também os estudos da cultura visual. Com base em alguns exemplos de imagens produzidas ao longo do tempo, as aulas apresentam e discutem como a humanidade tem lidado com a mortalidade e a perspectiva apocalíptica de extinção em massa em suas produções culturais visuais.

Estratégias de comunicação digital

Curso online | 22, 24, 29 e 31 de outubro e 05 de novembro, terças e quintas, das 19h às 21h

Entenda como funciona, para que serve e como utilizar a comunicação e os espaços digitais a favor da divulgação do seu trabalho. Por meio de técnicas de comunicação e marketing, os alunos serão orientados a identificar com clareza a mensagem que o artista ou projeto deseja transmitir e como montar um planejamento baseado nas estratégias de comunicação digital. Combinando conceitos teóricos e diferentes processos e boas práticas, o aluno vai saber como montar um planejamento básico de comunicação para ajudar a atingir seus objetivos, sejam eles de divulgação, relacionamento, posicionamento e imagem, venda ou ampliação de alcance para redes sociais.

Como preparar e vender projetos: estratégias para o mercado audiovisual

Curso presencial | 22, 24, 29 e 31 de outubro, terças e quintas, das 19h às 21h

Ter boas ideias é difícil e escrever dá trabalho. Mas e depois? O que fazer? Como transformar uma ideia em projeto? E como formatar um projeto? Quanto vale a pena se aprofundar em um tema para que ele se torne vendável? O que devemos preparar para apresentar um projeto para uma produtora ou player? Quais caminhos podemos percorrer para que nossas ideias se tornem produtos, seja no streaming, na televisão ou no cinema?

O curso irá propor reflexões para todos esses questionamentos. A partir de um panorama do mercado atual, os alunos aprenderão como adequar projetos para que eles ganhem o mundo.

Como fotografar com celular

Curso presencial | 28, 29, 30 e 31 de outubro e 01 de novembro, segunda a sexta, das 10h às 13h

O curso é voltado para quem fotografa com smartphones no dia a dia e quer aprender técnicas básicas, iluminação e pós-produção de imagens. Dada a sua praticidade, é o tipo de fotografia mais utilizada hoje em dia pelos amadores em suas redes sociais, como forma de mostrar ao mundo a sua vida, as coisas de que gosta e, principalmente, o seu olhar sobre o mundo.

Serão abordados conceitos sobre os sensores para fotografia digital utilizados em celulares, acessórios, lentes, programas de edição e aplicativos, além de dicas de composição, linguagem e iluminação natural. O curso permite ao aluno aprimorar sua forma de fotografar viagens, fazer retratos de eventos e de seu cotidiano de forma criativa e atual.

Entendendo a Idade Média: cotidiano, amor, artes e literatura na Idade Média

Curso online | 28 e 29 de outubro e 04, 05 e 11 de novembro, segundas e terças, das 19h às 21h

Neste módulo do curso “Entendendo a Idade Média”, serão abordados os seguintes temas: o Teocentrismo como modo de pensar a Idade Média; da queda da Roma Ocidental à reconstrução do mundo na Idade Média; o dia a dia na Idade Média; as artes, a literatura e o pensamento medieval.