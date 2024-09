Cinesystem promove Mostra Fellini no Shopping Frei Caneca, em São Paulo

A Cinesystem, que está entre as cinco maiores redes de cinema do país, segue cumprindo seu propósito de valorizar a cultura e o cinema mundial. A exibidora, que em agosto contratou Ivam Cabral como curador de filmes de arte, anuncia agora o primeiro projeto desenvolvido pelo profissional, a Mostra Fellini, que vai de 26 de setembro a 2 de outubro, no Cinesystem do Shopping Frei Caneca, em São Paulo. A ação, que ao longo dos dias vai exibir os longas “A Doce Vida” (foto, 1960), “Oito e Meio” (1963), “Julieta dos Espíritos” (1965), “Os Boas-Vidas” (1953) e “A Voz da Lua” (1990), tem como foco enaltecer o diretor e roteirista italiano Federico Fellini, que é considerado uma das principais referências do audiovisual em todo o planeta.

Fellini foi o maior vencedor da história do Oscar e produziu, ao longo de sua carreira, 24 filmes, sendo sempre lembrado por seu estilo único.

Os dias e horários de exibição de cada um dos filmes podem ser conferidos no site https://www.cinesystem.com.br/cinemas/shopping-frei-caneca/1607www.cinesystem.com.br ou diretamente no multiplex.