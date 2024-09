TV Brasil estreia série de ficção “Bola pra Frente”

A TV Brasil estreia o seriado de dramaturgia “Bola pra Frente”, com capítulos semanais a partir desta sexta (27/09), às 23h30. Inédita na telinha, a produção independente de ficção combina drama e comédia em uma trama sobre futebol raiz.

Com 10 episódios de 26 minutos, a história mostra dilemas e paixões dentro e fora de campo. A série destaca as intensas emoções ligadas ao fictício Clube Atlético do Triângulo (CAT), o time mais amado da região. A atração acompanha a marcante campanha da equipe do cerrado que retorna aos holofotes após 45 anos ao chegar à final do Campeonato Mineiro.

Estruturada em formato procedural, com narrativas distintas que se encerram a cada capítulo, mas também se mesclam a um arco na temporada, a série revela como a disputa da decisão pelo título estadual reacende rivalidades e desafios, bem como desperta esperanças e evoca glórias do passado.

A série usa o futebol como fundo de cena para abordar memórias, fracassos, amores e redescobertas de pessoas do presente e do passado que amam o CAT. Também envolve toda uma gama de torcedores e ídolos do clube alviverde do Triângulo Mineiro.

O conteúdo independente traz um mosaico de sentimentos que vai além dos gramados de estádios ao construir personagens únicos em situações surpreendentes, cômicas e emocionantes. O conflito afasta e aproxima gerações na linha tênue do esporte que impacta a vida de diversas maneiras.

Gravada em Uberlândia, a obra é uma coprodução independente realizada por meio do edital do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav) TVs Públicas do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) pelas produtoras O Sopro do Tempo, de Minas Gerais, e Abaquar Produções, de São Paulo.

“Bola pra Frente” foi criado por Daniel Esteves, Gabriel Gallindo e Rodrigo Febronio. Apresentada pela TV Brasil toda sexta-feira, às 23h30, com horário alternativo durante a madrugada, às 4h30, a obra tem direção geral de Carlos Segundo e produção de Cristiano Barbosa e Rodrigo Febronio.

Os roteiros foram desenvolvidos por Ludmila Naves, Lisa Dias Borges, Mariana Tesch, Marina Meira, Michel Carvalho, Gabriel Brugni, Daniel Esteves, Rodrigo Febronio e Rodrigo de Vasconcellos. A equipe de direção dos episódios é formada por Carlos Segundo, Ludmila Naves e Rodrigo Febronio. A classificação indicativa é 12 anos.