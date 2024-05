Fabiana Karla, Giulia Benite e Danielle Winits estrelam “De Repente, Miss!”

Foto © Daniel Chiacos

No dia 16 de maio, estreia a nova comédia família “De Repente, Miss!”, filme dirigido por Hsu Chien Hsin, com supervisão de Cris D’Amato e roteiro de Dani Valente. Protagonizada pelas atrizes Fabiana Karla e Giulia Benite, a trama traz as aventuras de Mônica e Luíza, que estão passando por uma crise no relacionamento entre mãe e filha, ao mesmo tempo em que vivenciam novas experiências em um confortável resort, numa linda praia do Ceará. O clima de alegria, diversão e disputa é reforçado pelo elenco, que destaca Danielle Winits, João Baldasserini, Villela, Nedira Campos e Karla Karenina, entre outros.

Filmado em 2022, o longa tem produção da Pé na Estrada Filmes, de Fernando Muniz e Beto Rodrigues, da Amálgama Entretenimento, de Carolina Vianna, e da Sony Pictures, com patrocínio do Beach Park e apoio da Latam por meio de seu programa de fidelidade oficial Latam Pass. A distribuição nacional é da Elo Studios e da Sony Pictures.

“De Repente, Miss!”, foi totalmente gravado no Ceará, com locações no Beach Park (parque aquático e resorts), em Aquiraz, além da Universidade de Fortaleza (Unifor) e no Shopping Iguatemi, em Fortaleza. O casting também contou com atores cearenses locais e da região.