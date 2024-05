Galeria Distribuidora anuncia parceria com Palavra Cantada para produção audiovisual

A Galeria Distribuidora anunciou parceria exclusiva para o desenvolvimento do universo audiovisual da marca Palavra Cantada. O primeiro projeto será uma série de animação voltada para o público infantil, com os personagens dos músicos Sandra Peres e Paulo Tatit, Sandreca e Pauleco.

Fundada pelos músicos, a Palavra Cantada tem uma história de 30 anos de sucesso no universo da música infantil. Para Sandra e Paulo, a parceria com a Galeria Distribuidora é uma grande conquista e um mergulho num novo universo. Com isso, os personagens vão adquirir personalidade e vida, com suas histórias divertidas, emocionantes e educativas, como é da essência da Palavra Cantada.

A dupla já vendeu mais de dois milhões de discos e de um milhão de DVDs e recebeu diversos prêmios pelos seus álbuns, DVDs e livros. Nessas três décadas, conquistou crianças, pais e avós com canções originais, recheadas de poesia e arranjos que transbordam criatividade, somados as recriações de clássicos da cultura musical brasileira – canções que ensinam e encantam por todo o Brasil.