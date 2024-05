“A Hora da Estrela” é relançado nos cinemas, em cópias digitalizadas, pela Sessão Vitrine Petrobras

Depois de digitalizar e lançar “Durval Discos”, de Anna Muylaert, a Sessão Vitrine Petrobras anuncia o relançamento de um dos maiores clássicos do cinema nacional: “A Hora da Estrela”, de Suzana Amaral, que, em 1985, foi agraciado com o Urso de Prata de Melhor atriz no Festival de Berlim, para a atriz paraibana Marcélia Cartaxo. O filme estreia em 16 de maio nos cinemas.

O longa acompanha a jovem Macabéa, uma nordestina datilógrafa que encontra um namorado em São Paulo e sonha com a felicidade. A digitalização da obra foi realizada no Rio de Janeiro, por Débora Butruce, curadora e responsável pelos filmes de patrimônio do projeto.

Baseado em um dos livros mais vendidos e cultuados da autora Clarice Lispector, as novas gerações terão a oportunidade de assistir a sua adaptação nas telas grandes de todo o Brasil, através desse projeto patrocinado pela Petrobras, que lança os filmes a preços acessíveis em pelo menos 20 cidades do país.

A Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) nomeou “A Hora da Estrela” como um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Além do prêmio no Festival de Berlim, o filme foi o grande vencedor do Festival de Brasília de 1985, vencendo em seis categorias: melhor filme, melhor edição, feita por Idê Lacreta, melhor fotografia, sendo o responsável Edgar Moura, melhor atriz, para Marcélia Cartaxo, e melhor ator. Depois de toda sua trajetória de sucesso, foi escolhido pela Embrafilme para representar o Brasil no Oscar de melhor filme estrangeiro em 1986.