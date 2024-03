Tragédia de mulheres tunisianas faz de “Filhas de Olfa” forte candidato ao Oscar de melhor documentário

Por Maria do Rosário Caetano

No período de três curtos anos, a cineasta tunisiana Kaouther Ben Hania fez história. Ela conquistou duas vagas como finalista ao Oscar. Primeiro, com o longa ficcional “O Homem que Vendeu sua Pele” (2021), disputou a estatueta de melhor filme internacional. Agora, com “As 4 Filhas de Olfa” – estreia dessa quinta-feira, 7 de março, nos cinemas brasileiros – disputa o Oscar de melhor longa documental.

Para vencer a disputa, a diretora magrebiana, de 46 anos, terá que derrotar dois pesos-pesados: “A Memória Infinita”, da chilena Maite Alberdi (única sul-americana indicada duas vezes na categoria melhor documentário), e “20 Dias em Mariupol”, do ucraniano Mstyslav Chernov. E, correndo por fora, no terreno da zebra, disputam a estatueta dourada – nesse domingo, 10 de março – “Bobi Wine: O Presidente do Povo”, de Moses Bwayo e Christopher Sharp (Uganda-EUA), e o canadense “To Kill a Tiger”, de Nisha Pahuja, rodado na Índia.

“As 4 Filhas de Olfa” chega bem recomendado. Afinal, em maio do ano passado, conquistou o Olho de Ouro, troféu especial destinado ao melhor documentário exibido em Cannes (seja na disputa pela Palma de Ouro, Un Certain Régard, Quinzena dos Realizadores ou Semana da Crítica). Mês passado, conquistou o César de melhor documentário, já que o filme é uma produção franco-tunisiana. Kaouther Ben Hania, aliás, vive entre Paris e Tunis.

A cineasta já escreveu e dirigiu cinco longas documentais ou ficcionais. “As 4 Filhas de Olfa” é resultado de engenhosa mistura dos dois gêneros. Sua base é documental, pois reconstituiu a dramática história (real) de seis mulheres, de três gerações. Olfa é mãe de quatro filhas, que praticamente criou sozinha – Ghofrane e Rahma, as mais velhas, e Taysir e Eya, as mais novas. As duas primeiras, saberemos no começo do filme, estão desaparecidas. As mais jovens vivem com a mãe, na Tunísia. Há uma sexta mulher nessa família de mulheres: a pequena Fatma, neta de Olfa, que veremos bebê e até chegar aos oito anos.

Kaouther Ben Hania entra em cena para estabelecer pacto com Olfa, Taysir e Eya. E definir os procedimentos que conformarão o filme. Ela, que não estava satisfeita com o registro apenas documental de sua narrativa, avisa ao trio que duas atrizes interpretarão as filhas desaparecidas. Uma terceira interpretará Olfa, mais jovem e nos momentos mais terríveis de sua vida.

O resultado é impressionante. Tudo nos encaminhará, perigosamente, a raciocínio moral e social. Sem contar com a ajuda do marido omisso, Olfa come o pão que o diabo amassou para criar as meninas. A veremos, ao longo de 104 minutos, com suas paixões, contradições e ambiguidades.

Num dos trechos mais impressionantes do documentário, a senhora Olfa evocará a descoberta tardia do amor e da paixão carnal por um açougueiro, esse sim, um “homem de verdade”. Nada a ver com seu ex-marido, com quem se relacionava apenas para procriar.

Recém-saído da prisão, o homem com o qual Olfa viverá um louco amor, é um assassino. Mas o que fazer se ele permitia que ela se sentisse plenamente mulher? O fato de ele ser um criminoso não a incomodava de forma alguma. “Se ele cometesse outro crime de morte”, ela assegurará, “o ajudaria a enterrar o corpo”.

Os desdobramentos da história real da família de Olfa serão revelados aos poucos. Como se fossem retiradas as camadas que compõem uma cebola. Quanto mais a narrativa avança, mais acontecimentos impressionantes se acumulam.

Kaouther Ben Hania acaba por desenhar impressionante retrato da sociedade patriarcal tunisiana, que teima em manter-se retrógrada. Veremos mulheres modernas, com roupas e cabelos góticos ou azuis, em fina sintonia com as modas urbanas do Ocidente. Mas veremos também essas mesmas mulheres portando o hihab, o véu que lhes cobre os cabelos, ou o niqab (parecido com uma burca) que as esconde por inteiro.

A Tunísia que conheceremos, ao longo do filme, é uma sociedade que vive entre a modernidade e a tradição mais rigorosa. Com o triunfo do Daesh (Estado Islâmico), a trama (com muito de ficcional) percorrerá caminhos ainda mais surpreendentes. E angustiantes. O registro documental ganhará força.

Se “O Homem que Vendeu sua Pele” parecia feito para chocar, o mesmo não se dá com “As 4 Filhas de Olfa”. O dispositivo utilizado por Kaouther Ben Hania funciona muito bem. As duas atrizes, em contato direto com Olfa, Taysir e Eya, criam (ou recriam) diálogos que, no começo, parecem girar em círculo. A terceira atriz, que representa a mãe das quatro jovens nos momentos mais dolorosos da reconstrução, também enriquece o filme. E assim, à medida que os fatos vão se acumulando, a narrativa ganha ritmo vertiginoso e apaixonante.

Se, em algum momento, alimentamos a suposição que as irmãs mais velhas teriam desaparecido ao trilhar caminhos que as levaram à prostituição (prática condenada com rigor nos países muçulmanos), a parte derradeira desse ótimo doc-fic nos dará uma rasteira. Só vendo o filme (com fotografia arrebatadora e de cores intensas) para vivermos plenamente tal experiência.

Dessa vez, com “As 4 Filhas de Olfa”, a cineasta magrebiana realizou um filme notável. Que as mulheres o assistam no Oito de Março, Dia Internacional da Mulher.