Começam as filmagens de “Minha Vida com Shurastey”, longa de Diego Freitas estrelado por Nicolas Prattes

Começaram nesta semana, em Santa Catarina, as filmagens do longa “Minha Vida com Shurastey”, nova produção da Paris Entretenimento baseada na vida de Jesse Koz, que abandonou o trabalho e uma vida monótona para fazer uma longa viagem pelas Américas, em um Fusca 1978, na companhia de seu melhor amigo, o golden retriever Shurastey. Com direção de Diego Freitas (“Depois do Universo”, “O Segredo de Davi”, “Caramelo”), o filme estrelado por Nicolas Prattes será rodado em Santa Catarina, São Paulo, Argentina e Estados Unidos. Com coprodução da Warner Bros. Discovery e distribuição da Paris Filmes, “Minha Vida com Shurastey” tem estreia nos cinemas prevista para 2026.

Morador de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Jesse Koz tinha 24 anos quando decidiu, em 2017, deixar para trás o emprego em um shopping center e desbravar as estradas ao lado de Shurastey, seu fiel companheiro. A dupla seguiu viagem com o objetivo de chegar a Ushuaia, na Argentina, em um projeto chamado “Shurastey or Shuraigow?”, título inspirado na música “Should I Stay or Should I Go”, da banda britânica The Clash.

A bordo do Fusca Dodongo, apelido do carro inspirado no jogo de videogame “The Legend of Zelda”, o jovem e seu golden retriever dão início à viagem dos sonhos por 17 países, que tinha como destino final o Alasca. Durante cinco anos, eles inspiraram milhões de jovens que acompanharam a jornada pelas redes sociais, mas, em maio de 2022, Jesse e seu cachorro sofreram um acidente fatal, deixando um legado de amor e admiração.