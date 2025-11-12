“Tainá e os Guardiões da Amazônia – Em Busca da Flecha Azul” tem pré-estreia especial na COP30

Depois de passar pelos tradicionais Festival do Rio e Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, a animação “Tainá e os Guardiões da Amazônia – Em Busca da Flecha Azul” realiza sua primeira pré-estreia oficial, no dia 13 de novembro, em um cenário mais do que simbólico: a Casa BNDES na COP30, localizada no recém-restaurado Complexo dos Mercedários, no coração de Belém.

A nova aventura da jovem guardiã da floresta traz uma poderosa mensagem sobre a preservação da Amazônia e o protagonismo dos povos indígenas e da floresta, temas profundamente alinhados às pautas da COP30.

Em “Tainá e os Guardiões da Amazônia – Em Busca da Flecha Azul”, a sábia Mestra Aí, uma ancestral bicho-preguiça com voz original de Fafá de Belém, treina a jovem Tainá para se tornar Guardiã da Amazônia. Na aventura, a personagem conhecerá amigos especiais: Catu, Pepe e Suri. Inseparável, o quarteto embarca em uma jornada em busca da Flecha Azul, amuleto ancestral que guiará seu caminho, enfrentando um grande mal que quer destruir a floresta.

A história de Tainá marcou uma geração de crianças ao longo dos anos 2000, levando um grande público aos cinemas para assistirem aos três longas. Depois, a personagem ganhou uma série de animação, que só no canal do Youtube já teve mais de 20 milhões de visualizações, além de um curta-metragem, livros e histórias em quadrinhos. O novo filme faz parte do mesmo universo da série animada e conta como os personagens que vemos nos episódios se conheceram.

O novo longa-metragem “Tainá e os Guardiões da Amazônia – Em busca da Flecha Azul” tem direção de Alê Camargo e Jordan Nugem e roteiro de Gustavo Colombo. Com produção da Sincrocine Produções e coprodução de Tietê Produções, Hype Entertainment, Brisa Filmes, Claro e RioFilme, órgão da Secretaria de Cultura da Prefeitura do Rio, e codistribuição da RioFilme e distribuição da Paris Filmes, a animação chega aos cinemas no primeiro trimestre de 2026.