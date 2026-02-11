EBC anuncia os 39 projetos selecionados na Seleção TV Brasil

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) divulgou, em cerimônia realizada na Sala Funarte Sidney Miller, no Palácio Gustavo Capanema (RJ), os 39 projetos selecionados na chamada pública Seleção TV Brasil, o maior investimento já realizado pelo Estado brasileiro para a produção de conteúdo audiovisual destinado à televisão pública. Ao todo serão contratadas produções que somam R$ 109.889.224,78 em recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA/Ancine).

A iniciativa integra o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav), do Ministério da Cultura e da Ancine, e representa um marco histórico ao contemplar, pela primeira vez, a produção de uma novela brasileira para a TV pública, ao lado de conteúdos inéditos nas áreas infantil, infantojuvenil, natureza e meio ambiente, sociedade e cultura, futebol feminino e longa-metragem.

Os conteúdos selecionados serão exibidos na TV Brasil e em emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), alcançando mais de 120 milhões de brasileiros.

Os resultados reforçam o compromisso da EBC com a pluralidade e a regionalização da comunicação pública. 100% dos projetos selecionados contam com a participação de mulheres ou pessoas trans nas funções de direção, produção ou roteiro — um marco para políticas públicas de inclusão no audiovisual brasileiro.

De todo o recurso destinado, destaca-se 20,4% para projetos classificados como FAMES, ou seja, produzidos em estados da região Sul e nos estados de Minas Gerais ou Espírito Santo (R$ 19,36 milhões); 40,2% para projetos da CONNE, produções do Norte, Nordeste ou Centro-Oeste (R$ 38,15 milhões); 26,58% para projetos de empresas vocacionadas, ou seja, produtoras audiovisuais independentes brasileiras cujo quadro societário é majoritariamente composto por pessoas negras, indígenas ou com deficiência (PCDs) (R$ 25,22 milhões).

Linhas temáticas e valores investidos:

Infantil: 4 projetos — R$ 12.807.300,00

Infantojuvenil: 4 projetos — R$ 19.745.000,00

Sociedade e Cultura: 8 projetos — R$ 17.311.238,78

Natureza e Meio Ambiente: 12 projetos — R$ 21.810.175,00

Futebol Feminino: 4 projetos — R$ 13.004.806,00

Produção e Finalização de Longa-Metragem: 6 projetos — R$ 10.210.705,00

Novela: 1 projeto — R$ 15.000.000,00

Todas as quatro produções sobre futebol feminino serão dirigidas por mulheres, dentre elas, a obra que receberá o maior investimento por parte do edital em valor de produção – a série Copa das Favelas, produzida pela Preta Portê, uma empresa vocacionada.

O resultado da linha infantil e infantojuvenil retoma e amplia o apoio dado ao setor em anos anteriores pelo Prodav, que marcaram a programação da TV Brasil – única emissora nacional a manter uma programação infantil na TV aberta. A soma das linhas dedicadas à infância e pré-adolescência recebeu o maior investimento do edital, um total de R$ 32 milhões.

A primeira novela da TV pública brasileira, Vambora, será uma coprodução Brasil-Portugal tratando sobre os desafios da migração entre os dois países.

O processo de avaliação envolveu uma ampla mobilização da EBC, com mais de 40 profissionais que participaram da habilitação e avaliação preliminar. A fase de pitching — realizada entre 26 de janeiro e 6 de fevereiro — recebeu apresentações orais dos finalistas para uma banca multidisciplinar composta por representantes da EBC e da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Todas as etapas seguiram critérios públicos, com oficinas de capacitação, consultas ao setor e acompanhamento institucional. Na fase inicial, a Seleção TV Brasil recebeu 1.676 inscrições de todas as 27 unidades da federação, sendo 440 propostas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 249 nas cotas regionais de Sul, MG e ES; e 233 propostas de empresas vocacionadas (188 com pessoas negras majoritárias no quadro societário).

Lista completa dos 39 projetos selecionados:

Linha Infantil – 4 projetos

1 – O Tubarão Martelo (MG);

2 – Ory (BA);

3 – Júlio e Verne – Os Irmãos Gemiais – 2ª Temporada (GO);

4 – Além da Lenda – Tecnologias Lendárias (PE);

Linha Infantojuvenil – 4 projetos

5 – Ginga (MG);

6 – A turma do professor sem nome (SP);

7 – Memórias de um Lobisomem Pré-Adolescente (SP);

8 – Clube Curupaco (MG);

Linha Natureza e Meio Ambiente – 12 projetos

9 – Memorial de Francisco (MG);

10 – Sentidos da Natureza (SP);

11 – Os Jardineiros (RJ);

12 – Que pio é esse? Caatinga (RN);

13 – Encantos da Baía de Todos os Santos (BA);

14 – A Sustentável Leveza do Ser – 2ª temporada – Sertão (DF);

15 – Meu Nome é Cerrado (DF);

16 – Vozes da Floresta – 40 Anos de Resistência e Vida na Amazônia (AC);

17 – Café Sustentável (MG);

18 – O Lugar Antes de Mim – Bacia do Araripe (PR);

19 – Espinhaço: da pedra ao pó (DF);

20 – Meu Mar (PE);

Linha Futebol Feminino – 4 projetos

21 – Toda Menina Futebol Clube (BA);

22 – A Copa das Favelas (SP);

23 – O Maior Festival Feminino de Várzea do Mundo (SP);

24 – A Nossa Michael Jackson (RJ);

Linha Sociedade e Cultura – 8 projetos

25 – Gente de Verdade (SP);

26 – Quem Tá On? (SP);

27 – No Sertão das Mil e Uma Noites (CE);

28 – Beth Carvalho – Guardiã do Samba (RJ);

29 – Diagnóstico (RJ);

30 – Aos Quinze (DF);

31 – Tá (quase) tudo na Internet (mas calma) (RS);

32 – Casa Quentura (AM).

Linha Produção e Finalização de Longas-metragens – 6 projetos

33 – Sala dos Professores (SP);

34 – Angústia – Adaptação cinematográfica de Graciliano Ramos (SP);

35 – Encontrando Rodger (CE);

36 – As mil e uma ideias de Ruth Rocha (SP);

37 – Marcélia (CE);

38 – Um Toque de Beleza (CE);

Linha Produção de Novela – 1 projeto

39 – Vambora (RJ).