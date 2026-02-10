“Minha Vida com Shurastey” tem filmagens finalizadas em São Paulo

Foto © Fernando Phillipi

As filmagens de “Minha Vida com Shurastey”, longa-metragem estrelado por Nicolas Prattes e dirigido por Diego Freitas (“Depois do Universo”, “O Segredo de Davi”, “Caramelo”), chegaram ao fim, em São Paulo, na última semana. A produção da Paris Entretenimento celebra a vida e a amizade de Jesse Koz e Shurastey, seu golden retriever, que embarcaram em uma longa viagem pelas Américas em um Fusca 1978. O filme teve cenas rodadas nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e na Argentina e nos Estados Unidos. Com coprodução da Warner Bros. Discovery e distribuição da Paris Filmes, “Minha Vida com Shurastey” tem estreia nos cinemas prevista para 2026.

Morador de Balneário Camboriú, no litoral catarinense, Jesse Koz tinha 24 anos quando decidiu, em 2017, deixar para trás o emprego em um shopping center e desbravar as estradas ao lado de Shurastey, seu fiel companheiro. A dupla seguiu viagem com o objetivo de chegar a Ushuaia, na Argentina, em um projeto chamado “Shurastey or Shuraigow?”, título inspirado na música “Should I Stay or Should I Go”, da banda britânica The Clash.

A bordo do Fusca Dodongo, apelido do carro inspirado no jogo de videogame “The Legend of Zelda”, o jovem e seu golden retriever dão início à viagem dos sonhos por 17 países, que tinha como destino final o Alasca. Durante cinco anos, eles inspiraram milhões de jovens que acompanharam a jornada pelas redes sociais, mas, em maio de 2022, Jesse e seu cachorro sofreram um acidente fatal, deixando um legado de amor e admiração.