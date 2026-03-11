“Escravos da Fé – Os Arautos do Evangelho” já está disponível na HBO Max

Já está disponível na HBO Max a nova série documental HBO Original “Escravos da Fé – Os Arautos do Evangelho”, que, em três episódios, investiga denúncias e controvérsias envolvendo os Arautos do Evangelho, associação privada católica reconhecida pelo Vaticano em 2001. A produção é da Warner Bros. Discovery junto à Endemol Shine Brasil e estará disponível também no canal HBO, no dia 12 de março, às 21h.

Fundada pelo brasileiro João Scognamiglio Clá Dias, ex-integrante da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade (TFP), a instituição se expandiu ao longo dos anos no Brasil e no exterior, declarando presença em mais de 70 países. O grupo se posiciona como uma instituição de ensino em regime de internato e semi-internato, além do ensino religioso.

Por meio de depoimentos inéditos de membros, ex-membros, sacerdotes, investigadores, autoridades e familiares, a série examina relatos sobre o processo de recrutamento de jovens, as promessas de estudo e devoção, o afastamento progressivo das famílias e a radicalização descrita por entrevistados. A narrativa também acompanha os desdobramentos investigativos após a morte de uma jovem nas dependências da instituição – episódio que intensificou denúncias e questionamentos públicos –, além de abordar acusações envolvendo práticas internas, estruturas hierárquicas e influência política e financeira.

Sem se propor a discutir a fé católica ou emitir juízos sobre a religião, “Escravos da Fé – Os Arautos do Evangelho” concentra-se na análise de fatos, documentos e testemunhos relacionados à atuação institucional do grupo. A produção adota uma abordagem investigativa e informativa, fundamentada em apuração jornalística e evidências documentais, buscando contextualizar a relevância social do tema e seus impactos.

Ao reunir diferentes perspectivas, a série contribui para o debate público ao lançar luz sobre relatos e investigações que marcaram a trajetória recente da organização, oferecendo ao público elementos para compreender a complexidade do caso.

Em fevereiro, a Warner Bros. Discovery recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que determinava a suspensão do lançamento da série, sob o argumento de que a produção abordaria informações relativas à associação Arautos do Evangelho constantes de processo sob segredo de Justiça. O ministro Flávio Dino (STF) derrubou a medida, ao entender que a proibição antecipada da obra violava princípios constitucionais e configurava censura prévia. Com isso, foi garantida a exibição da série na HBO e na HBO Max, reafirmando a proteção à liberdade de expressão e a temas de interesse social.

“Escravos da Fé – Os Arautos do Evangelho” é uma série documental HBO Original produzida pela Endemol Shine Brasil, com produção de Nani Freitas e Allan Lico, direção de Marcelo Canellas e direção geral de Cassia Dian. Pelo lado da Warner Bros. Discovery, assinam a produção Sergio Nakasone, Adriana Cechetti e Luciana Soligo.