Inscrições abertas para o Sur Frontera WIP LAB 2026

Estão abertas as inscrições para o V Sur Frontera WIP LAB. O laboratório acontece de 27 a 30 de abril, na cidade de Bagé (RS), e recebe projetos de longa-metragem nas etapas de Finalização (WIP) e Desenvolvimento (LAB). O registro de obras pode ser feito gratuitamente até 23 de março, através do formulário disponível no site festivaldafronteira.com.br. O evento acontece em paralelo ao XVII Festival Internacional de Cinema da Fronteira (28 de abril a 2 de maio).

No V Sur Frontera WIP LAB serão aceitos exclusivamente projetos de longa-metragem (ficção, documentário e híbrido) de realizadores brasileiros e de países latino-americanos. São duas as categorias de inscrição: Work In Progress (WIP), para projetos em fase de finalização (rough cut, primeiro corte sem finalização de som ou imagem), e Desenvolvimento (LAB), para projetos em fase de desenvolvimento (argumento, roteiro ou pré-produção).

Serão selecionados dez talentos, sendo até três na categoria Work In Progress e no mínimo sete na categoria Desenvolvimento. Os selecionados participarão de uma programação que inclui tutorias coletivas e individuais com tutores e atividades formativas, além de acesso prioritário às atividades do festival. Na categoria Work In Progress, haverá exibição do filme em cabine fechada com a presença dos tutores e demais talentos do laboratório, seguida de devolutiva individual e orientação criativa.

O foco da curadoria está em produções que abordem histórias de fronteira e multiculturalismo, com potencial de coprodução e distribuição internacional, sobretudo latinoamericanos. Será permitida a participação de apenas um representante de cada projeto, que terá direito a hospedagem e alimentação durante os dias do evento. O quadro de tutores inclui importantes nomes nacionais e internacionais. A cineasta Ana Luiza Azevedo é um dos nomes já confirmados. A lista completa será divulgada nas redes sociais do evento durante o período de inscrições e seleção.