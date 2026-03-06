6º Citronela Doc abre inscrições para Mostra Nacional

O Citronela Doc – Festival de Documentários de Ilhabela chega à sua 6ª edição, que será realizada de 26 a 30 de agosto, com uma novidade. Neste ano, cineastas de todo o Brasil poderão inscrever seus filmes na Mostra Nacional. Até o ano passado, os filmes desta mostra eram selecionados por curadoria, e as inscrições eram abertas somente para filmes regionais (Litoral Norte de São Paulo e Vale do Paraíba). Em 2026, cineastas de outras regiões do país também poderão se inscrever, até o dia 23 de abril, pela plataforma FilmFreeway.

Podem ser inscritos documentários ou obras híbridas (com predominância de conteúdo de não-ficção) finalizados a partir de setembro de 2024 ou inéditos. Para a Mostra Nacional, são elegíveis curtas ou longas-metragens.

Para a Mostra Regional podem ser inscritos filmes de qualquer duração, produzidos majoritariamente por produtoras sediadas em municípios do Litoral Norte de São Paulo ou do Vale do Paraíba, e/ou realizados por equipes majoritariamente locais.

As inscrições para a Mostra Regional são gratuitas. Já a Mostra Nacional terá inscrições gratuitas até o dia 25 de março e, posteriormente, será cobrada uma taxa de US$ 5 para os curtas e de US$ 10 para os longas-metragens. Os filmes selecionados serão comunicados em junho.

Outra novidade é que, neste ano, pela primeira vez, o festival distribuirá prêmios. Entre eles: Melhor Longa-Metragem e Melhor Curta-Metragem (Mostra Nacional) e Melhor Filme e Melhor Filme de Diretor (a) Estreante (Mostra Regional).

A edição de 2026 será no centro histórico da cidade, a Vila. A programação é totalmente gratuita e, além do festival presencial, parte da programação será disponibilizada online e de forma gratuita.

Ao todo, cerca de 35 documentários contemporâneos, entre longas e curtas-metragens, serão exibidos nas mostras Nacional, Regional, Internacional (por convite), além de sessões especiais e programação infantil.

Além da exibição de filmes com vista para o mar, o espaço também reunirá áreas de convivência com bar, feira de comerciantes locais, espaço infantil e apresentações musicais e artísticas, criando um ambiente de integração entre cultura e natureza.

Durante seus cinco dias, o festival também promoverá debates com diretores e convidados, encontro de realizadores do audiovisual e atividades formativas e culturais.

Neste ano o Citronela Doc também vai promover encontros em escolas públicas e espaços culturais de Ilhabela, como parte de sua proposta de formação de público e estímulo ao diálogo crítico.

Após o evento, a organização do festival irá promover três exibições itinerantes em cidades vizinhas, como São Sebastião, em parceria com festivais, mostras e cineclubes desses municípios. A proposta é levar filmes com a curadoria do Citronela Doc a outros públicos, fortalecendo o audiovisual da região e provendo acesso ao cinema documental aos moradores desses locais.