“Catadoras”, de Dayse Porto, estreia no Canal Brasil

O Canal Brasil exibe, nesta quinta-feira, 12 de março, às 19h30, o documentário inédito “Catadoras”, de Dayse Porto. Vencedor do prêmio de Melhor Documentário na 16ª edição do Festival Internacional de Cinema da Língua Portuguesa (FESTin), em Lisboa (2025), o filme acompanha a trajetória de quatro mulheres que têm na coleta de materiais recicláveis uma fonte de renda e também um espaço de luta, pertencimento e reconstrução de suas próprias histórias.

No longa, o cotidiano de Aline, Francisca, Jeane e Suelen é retratado a partir de suas vivências pessoais e dos desafios enfrentados no trabalho como catadoras. Vindas de diferentes regiões do país, elas compartilham experiências marcadas por perdas, recomeços e pela busca por reconhecimento em uma atividade frequentemente invisibilizada pela sociedade.

Ao entrelaçar relatos íntimos e questões sociais mais amplas, “Catadoras” constrói um olhar sensível sobre o papel dessas trabalhadoras na cadeia da reciclagem e na preservação ambiental. O documentário também evidencia como o trabalho coletivo e a solidariedade podem abrir caminhos para autonomia, fortalecimento de vínculos e afirmação de identidade.