Filme sobre a jogadora Marta começa a ser rodado na Suécia

Foto © Jonas Lawes

Baseado na trajetória de Marta Vieira da Silva, única mulher a conquistar seis vezes o prêmio FIFA de melhor jogadora do mundo, o filme “Marta” iniciou suas filmagens na Suécia, país fundamental na consolidação da atleta.

Protagonizado por Alice Carvalho, o longa é uma história de amadurecimento inspirada em fatos reais e acompanha a jornada da menina que nasceu com uma vocação extraordinária para um esporte que praticamente não existia para mulheres no Brasil: o futebol. Entre preconceito, asma e falta de oportunidades, a jovem desafiou barreiras de gênero para perseguir o sonho de se tornar jogadora profissional.

A produção começa pelo norte europeu, no final do inverno, com bastante neve acumulada e temperaturas extremas (-8ºC). As cenas recriam o impacto vivido por Marta ao chegar pela primeira vez à Suécia para jogar no Umeå IK, clube onde se consolidou internacionalmente e iniciou sua ascensão definitiva no futebol mundial.

A cinebiografia esportiva é uma produção da Conspiração, numa coprodução internacional com Globo Filmes, TV Globo e Fox in the Snow da Suécia, com suporte da Filmpool Nord.

Andrucha Waddington assina a direção e produção, e Elena Soárez e Thais Tavares, o roteiro. Na Suécia, o filme será distribuído pela TriArt e terá a Round 12 como agente de vendas internacionais.