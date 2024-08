Filmes de Plástico cria a distribuidora Malute, voltada para o cinema brasileiro independente

Conhecida por seu cinema autoral, a produtora Filmes de Plástico dá mais um passo em sua trajetória com a criação da distribuidora Malute, que chega ao mercado brasileiro em setembro, lançando “O Dia que te Conheci” (foto), de André Novais Oliveira.

A produtora que, em abril passado, comemorou 15 anos, foi fundada em Contagem. Hoje, sediada em Belo Horizonte, é formada pelos cineastas André Novais Oliveira, Gabriel Martins, Maurilio Martins e pelo produtor Thiago Macêdo Correia. Além de produzir curtas e longas desses diretores, a empresa também assina produção de obras de outros cineastas, sempre com a missão de levar um cinema diversificado e humanista ao público.

A Malute, cujo nome vem do apelido de Dona Zezé (Maria José de Novaes Oliveira), mãe do cineasta André Novais Oliveira e do ator Renato Novaes, e atriz de vários filmes da produtora, tem como missão trabalhar de forma especializada produções nacionais, não apenas da Filmes de Plástico, que merecem ganhar maior visibilidade e chegar ao público que não tem acesso a festivais, promovendo, acima de tudo, a possibilidade de assistir aos filmes da maneira como foram pensados: para serem vistos na tela do cinema.

As produções da empresa já foram representantes do Brasil no Oscar, ganharam prêmios na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, Festival do Rio, Festival de Gramado, Festival de Brasília, além de serem exibidas em festivais internacionais, como Cannes, Locarno, Rotterdam, FID Marseille, Indie Lisboa e BAFICI.

O primeiro lançamento da Malute será “O Dia que te Conheci”, de André Novais Oliveira, que chega aos cinemas em 26 de setembro.