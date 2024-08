Festival comKids exibe conteúdos digitais, curtas e médias, em São Paulo, e online

Foto: “La Maceta Vacía”, da Fundación Cultural Entrelíneas, do Chile, um dos concorrentes na categoria Livro Digital

O Festival comKids, todo gratuito, acontece entre 12 de agosto e 22 de setembro, e tem, neste ano, sua edição interativa, com exibição competitiva de conteúdos digitais nas categorias Aplicativos, Games, Livros Digitais, Lúdicos Digitais, Projetos 360º e Podcasts. Além de palestras e workshops, há exibição de filmes nos CEUs do Circuito Spcine, nos dias 22, 25, 28 e 29 de agosto e dias 1 e 4 de setembro, para crianças de até 12 anos.

A Mostra comKids Digital exibe curtas e médias-metragens na Spcine Play (de 22 de agosto a 22 de setembro) e na Itaú Cultural Play (de 12 de agosto a 12 de setembro), plataformas gratuitas e de fácil acesso.

E em sua abertura, que acontece no dia 12 de agosto, no Goethe-Institut, em São Paulo, o comKids dá espaço ao Conselho das Crianças da Cidade de Jundiaí e do Conselho de Programação da rede TAL (TV da América Latina) para ouvir a voz e opinião das crianças.

Também neste dia, será apresentada a parceria que o Midiativa fechou com o Prix Jeunesse em 2023, para participar da iniciativa For Us, No Planet B, um projeto mundial que convoca criadores audiovisuais para se engajarem na causa da mudança climática que afeta o planeta e a produzirem conteúdos. No dia 12 será possível assistir a quatro destes produtos resultantes da parceria.

O evento de abertura do Festival comKids 2024 acontece a partir das 19h, com recepção de Aline Chermoula, chefe de cozinha, professora e pesquisadora da cozinha da diáspora africana pelas Américas, que irá servir suas criações para os convidados. A inscrição para a abertura pode ser feita neste link.

As sessões competitivas, debates e encontros formativos acontecem nos parceiros Itaú Cultural, na ESPM, no Espaço Augusta de Cinema e no Goethe-Institut SP. O festival também contará com a Mostra comKids, em sessões de cinema gratuitas no Circuito Spcine.

A Competição conta com 25 títulos finalistas nas categorias Aplicativos, Games, Livros Digitais, Lúdicos Digitais, Projetos 360º e Podcasts. Entre os dias 13, 14 e 15 de agosto, os criadores dos conteúdos apresentam suas criações para o público na ESPM, na Vila Mariana. Competem criadores de conteúdos interativos do Norte, Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil, além de finalistas da Argentina, Colômbia, Chile, Cuba e Uruguai, mostrando o vigor e a profissionalização do setor em nosso continente.

Após cada apresentação, os votos são contabilizados e o resultado, divulgado no dia 16, às 19h, também na ESPM, com a cerimônia de premiação e transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do comKids.

As sessões da Competição acontecem no período da tarde e tem entrada gratuita. Os vencedores recebem bolsas de estudo da Faculdade Meliés e de cursos especializados oferecidos pelo Barco, Arte e Educação, além de consultoria pelo programa de formação audiovisual “Qué me faltó Preguntar?”, do México.

Já os Eixos de formação e debates, Momentos e Conversas comKids, contam com eventos que acontecem na ESPM, no Itaú Cultural e no Espaço de Cinema Augusta.

Nesta edição, acontecem duas masterclasses. No dia 13, às 10h, Rodrigo Terra, presidente da Abragames, fala sobre “Uso de Propriedades Intelectuais no universo transmídia”. Na sexta, dia 16 pela tarde, a argentina Cielo Saviolo, que hoje representa o Escola Plus, iniciativa SKy, realiza a masterclass comKids + Spcine Convida, “Mídia e infância: como pensar conteúdos audiovisuais educativos”. As duas aulas acontecem na ESPM, e as inscrições podem ser feitas no site comKids. Todos os encontros na ESPM contarão com a transmissão ao vivo e sua gravação será disponibilizada no canal do comKids no Youtube.

Nos dias 14 e 15 de agosto, às 10h, no Itaú Cultural, acontecem os workshops. Lucas Palácios, realizador argentino da série premiada “Acción” convida produtores e educadores a realizar uma pequena vivência relacionada com a criação de narrativas para crianças e adolescentes usando ferramentas do celular. No dia 15, Priscila Gonsales, pesquisadora, jornalista e educadora, fala sobre a “Educação midiática na era da IA”. Os dois workshops têm inscrições no link Festival comKids 2024.

Um dos destaques é a mesa do estrategista e consultor David Kleeman, CEO da empresa inglesa Dubit, especializada em metaverso, que analisa os dados dos consumidores jovens do Brasil, em uma pesquisa exclusiva e inédita. Kleeman estuda dados mundiais sobre UGC – user generated content – e os interpreta a partir dos “quatro C’s” das Gerações Z e Alpha: como as Crianças se Conectam, Colaboram e se Engajam/se Comprometem com as plataformas. Informações que serão apresentadas incluem o tempo de conteúdo preferido dos jovens, recortes por faixa etária, uso de IA, e necessidade de políticas que garantam um consumo seguro dessas mídias. A conversa irá acontecer dia 16 de agosto, às 15h30, na ESPM e contará com tradução consecutiva.

Outro destaque é a recente pesquisa da Globo, “A jornada das crianças nos jogos digitais”, que traz informações sobre a relação das crianças de até 8 anos, com os jogos digitais e a percepção de pais e familiares. A apresentação será realizada por Gabriel Casotti e acontece na quarta, dia 14 de agosto, às 9h15 no Itaú Cultural.

No dia 15 de agosto, às 9h15, acontece a exibição de uma conversa virtual e gravada entre o criador e realizador finlandês Simon Staffans e a argentina Aldana Duhalde, que abordará a experiência que Staffans teve ao produzir uma série com ajuda de IA e de crianças indígenas da etnia Sami, de uma escola da Finlândia. Os estudantes foram convidados a explorar ferramentas de Inteligência Artificial para construir e dar forma aos personagens da história.

E, no dia 17 de agosto, às 11h, o parceiro Clube do Professor abre as portas do Espaço de Cinema Augusta para o workshop “A infância e a adolescência nas telas e na escola”, com o realizador e educador Felipe Barquete, antecedido da exibição de três curtas: “Dias de Abundância”, da mexicana Aiko Alonso, o colombiano “3 Pés”, de Giselle Geney, e “Tesouro Quilombola”, com codireção de Felipe.

Alguns filmes do acervo do comKids também serão exibidos nos streamings Itaú Play e Spcine Play, com acessibilidade AD, libras e LSE. E ainda haverá uma seleção especial de filmes de outras edições do comKids, para crianças pré-escolares e em idade escolar, em exibições que acontecem a partir do dia 22 de agosto, em diferentes salas do Circuito Spcine (SP).

Todos os eventos do festival são gratuitos e a participação presencial, de 12 a 17 de agosto, acontece mediante pré-credenciamento no site do comKids. Também é possível realizar credenciamento presencial, antes de cada encontro, sujeito à lotação das salas. Grande parte das atividades de formação e da competição do festival oferecem acessibilidade em Libras.