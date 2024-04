4º Festival Mulheres+ promove masterclass gratuita com a cineasta indígena Graci Guarani

Foto: “Mensageiros do Futuro”, curta-metragem de Graciela Guarani

O último final de semana da quarta edição do Festival Mulheres+ do Audiovisual reúne em sua programação uma masterclass exclusiva sobre produção audiovisual por mulheres indígenas com a cineasta Graciela Guarani, no dia 6 de abril, das 11h às 13h. Graci é produtora cultural, cineasta e professora pertencente à nação Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, e é reconhecida pelo pioneirismo no audiovisual original indígena, com filmes como “Nossa Alma não Tem Cor” (2019), “Tempo Circular” (2018), “Mãos de Barro” (2016), entre outros filmes que estão sendo exibidos no festival. A oficina é aberta para todos, basta realizar o cadastro na plataforma de streaming Inff.online: http://www.inff.online.

Até este domingo (07/04), o 4º Festival Mulheres+ oferece uma programação diversificada e gratuita via plataforma on-line para todo o Brasil. Além de exibir 38 filmes, produzidos por mulheres cis, trans, negras e indígenas, o festival realizará, entre os dias 6 e 7 de abril, uma oficina de roteiro para iniciantes com a roteirista e autora de telenovelas e filmes brasileiros Yoya Wursch, reconhecida pelos seus trabalhos em “Colégio Brasil”(1996), “Dona Anja” (1996), “Vende-se Um véu de noiva” (2009) “Copacabana” (2001), “Lua de Cristal” (1990) e “Bete Balanço” (1984).

Todas as produções exibidas no festival contam com mulheres em papel de destaque, sejam elas produtoras, diretoras, fotógrafas, roteiristas ou personagens centrais, fortalecendo o lugar de fala da diversidade de gênero e evidenciando a importância do protagonismo feminino na indústria cultural brasileira.

O 4º Festival Mulheres+ apresenta virtualmente no Infinito Brazilian Film Festival (inff.online) três mostras: LGBTQIAPN+ (com curadoria da cineasta e roteirista trans Julia Katharine), Cineastas Indígenas (com curadoria da cineasta indígena Graci Guarani) e Panorama (com curadoria da documentarista e produtora Adriana L. Dutra), que reúnem longas e curtas-metragens de ficção e documentários. Haverá intérprete de libras, audiodescrição e legendas em português.

Os filmes da Mostra Panorama e LGBTQIAPN+ são exibidos às 19h e 21h e ficam disponíveis por 24h na plataforma. Os filmes da Mostra Indígena ficarão disponíveis em toda a duração do festival.

Com curadoria da documentarista e produtora Adriana L. Dutra e direção da produtora Claudia Dutra, o festival tem como maior objetivo dar voz aos novos talentos femininos cis e trans, ampliando o debate da importância de um espaço igualitário no mercado e reconhecendo a diversidade das narrativas da mulher brasileira.

Com obras relevantes da recente produção brasileira, o 4º Festival Mulheres+ conta com patrocínio da RioFilme, órgão que integra a Secretaria de Cultura da Prefeitura do Rio. A produção é da 3 Ideias.