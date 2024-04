Marieta Severo e Zécarlos Machado estão em “Domingo à Noite”

A ficção dramática “Domingo à Noite”, dirigida por André Bushatsky e roteirizada por Bruno Gonzalez, está em cartaz nos cinemas brasileiros. O longa-metragem, produzido por Márcia Nepomuceno, mostra como a vida de Margot, uma das maiores atrizes do Brasil, casada com Antônio, escritor premiado e com Alzheimer avançado, muda completamente quando descobre que também tem a doença. O filme é uma produção Valenza Filmes e tem distribuição da O2 Play.

O longa acompanha Margot (Marieta Severo), que tem 75 anos e é uma das maiores atrizes do Brasil. Ela é casada por mais de 50 anos com Antônio (Zécarlos Machado), um escritor premiado e sofrendo Mal de Alzheimer avançado. Enquanto luta para manter a independência do casal e cuidar do marido sozinha, ela enfrenta grandes dificuldades internas para finalizar seu último filme. Porém, mais importante, ela luta para manter o amor vivo diante da falta de memória do marido. Quando Margot descobre que também tem a doença, ela precisará se reconectar com os filhos para manter a independência e poder morrer em paz.

Com estreia no Festival do Rio 2022, na categoria Hors Concours Novos Rumos, “Domingo à Noite” foi selecionado para o Montreal Independent Film Festival 2022 e foi o único longa brasileiro selecionado para a mostra virtual Boston Film Festival 2022. O longa também esteve no Madrid Film Awards (MADFA) 2023, em que Marieta Severo recebeu o prêmio de Melhor Atriz por sua atuação.