Inscrições abertas para as Oficinas do Festival de Cinema da Fronteira

Antes e durante o Festival de Cinema da Fronteira, o evento prepara uma série de ações gratuitas para a comunidade bajeense. Estão previstas seis oficinas com temas ligados ao fazer audiovisual. Crítica cinematográfica, atuação, fotografia, roteiro e realização de filmes estão na pauta dos encontros mediados por especialistas do setor. Os links de inscrição estão no site festivaldafronteira.com.br.

A primeira é a Oficina de Teoria e Crítica Cinematográfica, ministrada pelo jornalista Glauber Pereira, de 8 a 11 de abril, das 14h às 18h, na Urcamp. Na oficina, busca-se refletir de forma crítica sobre as escolhas, composições e maneiras de se realizar uma produção cinematográfica, exercícios de escrita criativa, entrevista e diagramação jornalística.

Nos mesmos dias da atividade anterior, será desenvolvida a oficina de Atuação para Cinema, com Sávio Machado, das 18h30 às 21h30, no FSul – Campus Bagé. O estudo inclui demonstração e exercício de técnicas de atuação para o audiovisual, exercícios de improvisação, expressão corporal, exercícios de preparação vocal e marcação cênica.

Já a Oficina de Direção de Fotografia, do cineasta Tyrell Spencer, transcorre de 11 a 14 de abril, das 14h30 às 18h30, na Casa de Cultura Pedro Wayne. Serão trabalhados os fundamentos da imagem, tais como: composição, enquadramento, iluminação, perspectiva, movimentos de câmera, movimentos de lente e construção narrativa através das imagens em movimento.

A Oficina de Roteiro e Linguagem Cinematográfica, do crítico de cinema Glênio Póvoas, acontece de 20 a 23 de abril, das 14h30 às 17h30, na Casa de Cultura Pedro Wayne. Com um panorama introdutório do processo de confecção de roteiro para cinema, apresenta a gramática das imagens e conceitos da linguagem audiovisual.

De 22 a 26 de abril, das 9h30 às 12h, é a vez da Oficina de Montagem, proferida pelo cineasta Jeferson Vainer, na Casa de Cultura Pedro Wayne. Serão estudadas as técnicas de edição de imagem, cortes, raccord de imagem, efeitos. Também inclui conceitos como ritmo, tempo, movimento e dinâmica de um filme.

Por fim, a Oficina de Realização de filmes, do produtor André Fialho, será ministrada de 26 a 27 de abril, das 9h30 às 12h, na Casa de Cultura Pedro Wayne. A atividade apresentará modelos de realização de obras audiovisuais, as diferentes dinâmicas de produção de um curta-metragem, publicidade, longa-metragem e obra seriada.

O Festival de Cinema da Fronteira acontece de 23 a 27 de abril, nas cidades de Bagé (RS), Sant’Ana do Livramento (RS), e Rivera (Uruguai), com sessões gratuitas, premiações e homenagens.

Neste ano, o XV Festival Internacional de Cinema da Fronteira conta com o patrocínio master da Petrobras, através da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo Federal. O evento tem o apoio da Claro, apoio institucional do IFSul, URCAMP, UNIPAMPA, UTEC, Destino Binacional, Jornal Minuano e FRAPA. A promoção é da Secretaria Municipal de Cultura de Bagé, a produção da Anti Filmes e Maristela Ribeiro Produções, e a realização do Centro Histórico Vila Santa Thereza e Associação Pró- Santa Thereza.