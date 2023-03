Lançamento da publicação do Fórum de Tiradentes reúne os principais órgãos ligados ao setor Audiovisual de SP

Foto: Lançamento e entrega da Publicação do Fórum de Tiradentes no MinC, com a presença de Mário Borgneth, Raquel Hallak, Joelma Gonzaga e Alfredo Manevy © Paulo Cavera/Universo Produção

O lançamento da publicação do Fórum de Tiradentes reunirá pela primeira vez este ano os principais órgãos ligados ao audiovisual do novo governo de São Paulo com representantes do setor da prefeitura da capital paulista, do Sesc São Paulo e da TV Cultura. O documento destaca uma série de recomendações estruturantes a serem consideradas, tais como Governança; Marco Regulatório do Fomento à Cultura; Regulação do VOD/Streaming; Descentralização de Investimento; Lei Paulo Gustavo; sistema nacional de preservação, entre outras.

O evento, que faz parte da 11ª Mostra Tiradentes| SP, acontece nesta quarta-feira, 29 de março, às 10h30, no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc. Ele trará um bate-papo inédito entre autoridades do audiovisual como Frederico Mascarenhas, Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Cultura do novo governo de São Paulo, Viviane Ferreira, Diretora-Presidente da Spcine, Rosana Cunha, Superintendente Técnico Social do Sesc São Paulo, parceiro da Mostra Tiradentes |SP, Eneas Carlos, vice-presidente executivo da TV Cultura, Raquel Hallak, coordenadora geral da Mostra de Cinema de Tiradentes e do Fórum de Tiradentes, Mário Borgneth e Alfredo Manevy, coordenadores executivos do Fórum de Tiradentes.

Representantes da APAN – Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, ABPA – Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, APACI – Associação Paulista de Cineastas, BRAVI – Brasil Audiovisual Independente, Projeto Paradiso, Associação Kinoforum, Cinemateca Brasileira, APRO – Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais, entre outras entidades também estarão presentes no lançamento, que pode ser considerado um divisor de águas para o audiovisual brasileiro.

Realizado em janeiro deste ano, na edição mineira da Mostra, o Fórum de Tiradentes – Encontros pelo Audiovisual Brasileiro reuniu mais de 70 atores de diversos segmentos do audiovisual brasileiro para o diagnóstico dos pontos críticos da atividade e a construção de balizadores para a formulação de novas políticas públicas com um entendimento sistêmico da cadeia produtiva do audiovisual. Os encontros foram pautados pela busca de diretrizes que abarcassem a democracia, diversidade, descentralização, desenvolvimento econômico e social e governança.

O trabalho coletivo e as colaborações dos GTs resultaram num conjunto de diretrizes e recomendações que a Universo Produção decidiu reunir numa publicação para entrega oficial aos órgãos competentes dos poderes judiciário, legislativo e executivo nas esferas federal, estadual e municipal, entidades de classe, instituições de ensino, de guarda, financeiras, empresas, imprensa, profissionais do setor, além de distribuição ampla, irrestrita e gratuita para o público em geral por meio digital e disponibilizada na plataforma do evento, mostratiradentes.com.br.