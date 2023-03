Paulo Caldas lança road movie com trupe circense

Nos anos 30 do século passado, um casal de jovens de Major Isidoro, sertão alagoano, se encantou com a passagem de um circo pela região. Segundo José Wilson, ambos eram indígenas Xucurus-cariris originários de Palmeira dos Índios. Ao ver a caravana, o casal teria decidido montar sua própria “companhia” circense, batizada de Brasil Lux. Quase 90 anos depois vemos José Wilson à frente do Circo Spadoni e da Escola de Circo Picadeiro, mantendo essa longa tradição das famílias circenses viva e forte.

O filme “O Circo Voltou” mostra Zé Wilson e sua trupe saindo de São Paulo rumo à Major Isidoro, atravessando o Brasil profundo com suas paisagens e personagens fascinantes, realizando apresentações em Furquin, interior de MG, no Quilombo Cinzentos, na Bahia, e em uma aldeia em Palmeiras do Índios até culminar no grande espetáculo em Major Isidoro e, dessa forma, contar a saga do Circo como resistência cultural no Brasil, sempre se reinventando ao mesmo tempo em que mantém a tradição.

O longa, que tem direção de Paulo Caldas, roteiro de Barbara Cunha e produção da 99 Produções e Lira Filmes, estreia nos cinemas dia 30 de março.