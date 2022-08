“Quem Tem Medo?” acompanha a ascensão da extrema direita no Brasil

“Quem Tem Medo?”, dirigido por Dellani Lima, Henrique Zanoni e Ricardo Alves Jr, foi exibido no 27º Festival É Tudo Verdade e agora chega aos cinemas, com distribuição da Embaúba Filmes, no dia 4 de agosto. O documentário, filmado desde 2017, acompanha diversos artistas e performers que foram censurados e como esse processo ganhou ainda mais força com a eleição de Jair Bolsonaro.

Através de entrevistas com os artistas, registro das obras censuradas e discursos de deputados e senadores, o documentário acompanha os casos de Wagner Schwartz (SP), Renata Carvalho (SP), Maikon K (PR), José Neto Barbosa (RN) e das montagens de “Caranguejo Overdrive” (Aquela Cia de Teatro, RJ) e “RES PUBLICA 2023 (A Motosserra Perfumada, SP).

“Quem Tem Medo?” estreia nesta quinta-feira, nas cidades de Maceió, Manaus, Porto Alegre, Salvador, Vitória, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.