“Além da Lenda”, primeiro longa de animação pernambucano

A partir de uma série de televisão, “Além da Lenda – O Filme” traz, com uma linguagem lúdica e muito lirismo, personagens e histórias do folclore brasileiro para o público infantil. O filme expande o universo do televisivo lançado em 2018, e que conta com 13 episódios, exibidos na TV Brasil e na Globo NE – Pernambuco, entre outras. No time de dubladores, o longa conta com vozes de Gabriel Leone e Hugo Bonemer. Com distribuição da Boulevard Filmes, a animação estreia nos cinemas em 4 de agosto.

De forma acessível e divertida, o filme conscientiza as crianças da importância das lendas nacionais. A trama envolve um livro sagrado, que reúne todas as histórias do folclore nacional, e fica escondido numa montanha. Ele só é revelado, uma vez por ano, no dia do Saci, 31 de outubro. Porém, um trio que simboliza o Halloween vêm para o Brasil nessa data, e, recebidas como celebridades, pretendem roubar o livro e dominar as nossas lendas.

Primeira animação produzida em Pernambuco, “Além da Lenda – O Filme” é resultado do trabalho de quarenta profissionais. Além dos dubladores e dubladoras do programa da televisão – como Marcello Trigo, Bruna Cortez, Robson Ugo, Írina França, Jr Black e Pablo Ferreira –, o filme amplia esse elenco com a participação de Gabriel Leone, Hugo Bonemer, Anderson Macário, Gabriela Melo, Alex Lima e Mônica Feijó.