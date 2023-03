Circuito de Formação Cine.NINJA oferece aulas e oficinas gratuitas

Estão abertas as inscrições para o Circuito de Formação Cine.NINJA, uma parceria entre a Universidade da Floresta Ativista (UFA) e a Cine.NINJA, frente de cinema e audiovisual da Mídia NINJA, que reúne uma comunidade de realizadores, distribuidores, produtores, comunicadores e cinéfilos. Ministrado por especialistas, o Circuito aborda temas como desafios e potências de produzir cinema na Amazônia, reconstrução das políticas públicas no audiovisual brasileiro e a trajetória de uma produção.

A primeira edição do evento de formação audiovisual oferece, até 20 de abril, aulas e oficinas online ao vivo e gratuitas, com vagas limitadas. Com exceção do primeiro encontro, que será exclusivo para membros da comunidade do Cine.NINJA que participaram da cobertura do Oscar, as aulas são abertas. As atividades, com acesso por meio de seleção de inscritos, serão realizadas pelo Zoom. As inscrições devem ser feitas através do link https://midianinja.org/circuito-de-formacao-cine-ninja.