Rio2C anuncia novos destaques de sua programação

Com a retomada definitiva dos eventos por todo o país, o já consolidado e cada vez mais abrangente Rio2C apresenta este ano um panorama dos temas mais relevantes à indústria criativa, dissecados, de forma transversal, por alguns dos principais nomes de seus respectivos mercados. O maior encontro de criatividade da América Latina ocupa novamente todo o complexo da Cidade das Artes, de 11 a 16 de abril, com painéis, workshops, pitchings, rodadas de negócios, masterclasses, ativações e experiências imersivas para um público estimado em mais de 40 mil pessoas. O conceito de soft power – que se traduz, de maneira resumida, na forma como uma nação projeta culturalmente a sua imagem para o resto do mundo – é o tema norteador desta edição.

O evento se divide em quatro eixos ao longo dos seis dias. Os Summits, que acontecem no dia 11 de abril, marcam o dia de abertura do Rio2C e abordam recortes específicos de programação como: marcas e conteúdo, creator economy, inovação no mundo dos esportes, e criptoativos e ativos verdes. A Conferência se concentra nos dias 12, 13 e 14 e aborda em seus painéis temas como audiovisual, música, games, tecnologia, ciência, mídias, marcas, sustentabilidade, arquitetura, urbanismo, moda, artes e futuro do trabalho, entre outros. Paralelamente à programação de palestras, a seção de Mercado traz oportunidades como pitchings e rodadas de negócios para criadores, executivos, investidores e startups ao estabelecer a ponte entre profissionais de diferentes setores da indústria criativa, incluindo audiovisual, música, editorial e games. Voltada ao grande público, a Festivalia realiza no fim de semana uma série de atividades, além de palestras, oficinas e masterclasses com grandes nomes da indústria criativa.

Caberá à cantora multipremiada Angélique Kidjo a palestra inaugural do evento, no dia 11 de abril. No painel intitulado Vozes da Transformação, a artista e ativista beninense conversará sobre humanidade, a música como ferramenta de transformação social e a potência da cultura afro-brasileira. Vencedora de cinco prêmios Grammy, Angélique é uma das mais importantes artistas da música contemporânea, uma força criativa com 14 álbuns na trajetória. Eleita pela Time como uma das pessoas mais influentes do mundo, é também embaixadora da UNICEF e criou sua própria fundação, a Batonga, dedicada a apoiar a educação de jovens meninas na África.

Na esteira da retomada cultural no país, a ministra Margareth Menezes fará no dia seguinte a palestra de abertura da programação da Conferência, na qual, junto com demais secretários da pasta, falará sobre a volta do MinC, as ações prioritárias do Ministério e a retomada do investimento no setor cultural.

Eixo principal da programação do Rio2C, a Conferência conta com painéis sobre temas diferentes, abordados a partir de óticas distintas, nos 11 palcos dessa edição. O audiovisual movimenta diferentes palcos durante os três dias de conferência com expoentes do cenário nacional e internacional. Considerado um dos mais importantes nomes do cinema argentino de sua geração, o prolífico diretor, produtor e roteirista Daniel Burman – vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim (2004), com o longa-metragem “El Abrazo Partido”, e showrunner da série “Iosi, o Espião Arrependido” – dará sua perspectiva de como cativar audiências globais através da criatividade. No painel Tempo Rei – Um Reencontro entre o músico e compositor Gilberto Gil e o diretor Andrucha Waddington, mediado por Flora Gil, o trio revisita as histórias e curiosidades sobre os bastidores dos projetos realizados – desde “Tempo Rei” (1996) até a série documental “Viajando com os Gil”, continuação do projeto “Em Casa com os Gil” – e conversam sobre a parceria de quase trinta anos em que transpõem para as telas as canções e reflexões do artista baiano.

O casal de cineastas, roteiristas e produtores Baran Bo Odar e Jantje Friese, responsáveis pela série “Dark”, um dos maiores projetos da Netflix, e “1899”, contam sobre seus processos criativos, suas visões estratégicas para a indústria e detalham os mais recentes passos de sua trajetória empreendedora. O diretor brasileiro Fernando Meirelles e o produtor canadense Niv Fichman estarão à frente da conversa de encerramento da Conferência, na qual celebram a amizade que começou com uma relação de trabalho perfeita – a adaptação cinematográfica de “Ensaio sobre a Cegueira”, de José Saramago – e ainda segue hoje com a realização do projeto “The Sympathizer”, série para a A24 e HBO, protagonizada por Hoa Xuande, Robert Downey Jr. e Sandra Oh.

Pam Kaufman, presidente e CEO de Mercados Internacionais e Licenciamento Mundial de Produtos e Experiências da Paramount, fala de sua trajetória como líder de uma das maiores empresas de entretenimento do mercado mundial e sua visão estratégica sobre o futuro do audiovisual. Os desafios para os criadores da América Latina atingirem audiências internacionais é o tema discutido por três líderes de produtoras de peso no cenário mundial. David Levine, CCO da Anonymous Content, produtora dos premiados longas-metragens “Spotlight” e “O Regresso”, entre muitos outros projetos, conversa com Christian Gabela, vice-presidente sênior e head para América Latina, Espanha e US-Latinx da centenária produtora francesa Gaumont, e Syrinthia Studer, vice-presidente executiva de produções internacionais da Paramount Pictures, sobre estratégias para equilibrar identidades locais e apelo global.

Assuntos como a regulação do VOD, o boom das adaptações literárias, a indústria criativa como potencializador do soft power, o futuro do cinema e os caminhos das coproduções também estão entre os destaques dos painéis voltados ao setor.