Formação em Audiovisual está com inscrições abertas através do projeto Força Jovem

Estão abertas as inscrições para o projeto Força Jovem – Audiovisual Construindo Futuro Solidário. Destinado exclusivamente a estudantes do ensino médio da Rede Pública de Educação da Bahia, em Salvador, a iniciativa irá promover Oficinas de Formação Técnica sobre os diversos elos da cadeia produtiva do audiovisual, apontando horizontes de uma profissionalização futura em uma atividade criativa e um mercado audiovisual promissor.

Os estudantes poderão inscrever propostas de obras audiovisuais curtas-metragens (ficção ou documentário) escolhendo um dos temas apresentados a seguir: Juventude e Trabalho / Juventude e Esporte / Juventude e Educação / Juventude e as Novas Tecnologias / Juventude e Política / Juventude e Saúde Mental / Juventude e Violência / Juventude e Meio Ambiente / Juventude e Diversidade / Juventude e Identidade Negra / Juventude e Sexualidade.

Serão selecionadas 24 propostas, sendo duas de cada tema e os representantes de cada proposta deverão participar de 07 oficinas de Formação Técnica, ministradas por profissionais experientes, com duração de 218 horas ao todo. São elas: Roteiro / Produção / Direção de Arte / Direção Cinematográfica / Operação de Câmera e Fotografia / Operação de Áudio / Edição e Finalização.

Como desdobramento desse processo de formação, além da imensurável condição de aprendizado e aprimoramento técnico, serão realizados 24 curtas-metragens produzidos e dirigidos exclusivamente pelos estudantes. As inscrições devem ser feitas neste link https://bio.link/forcajovem e serão encerradas no dia 9 de abril, às 23h59 (para as inscrições online).

O projeto é uma realização da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE, com o apoio da Secretaria da Educação do Estado da Bahia – SEC, da Associação Baiana dos Estudantes Secundaristas – ABES e da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas – UMES e está sendo executado pela Portfolium Laboratório de Imagens.