Spcine marca presença no European Film Market, em Berlim

Entre os dias 13 e 19 de fevereiro, a Spcine participa do European Film Market (EFM), evento de mercado do Festival Internacional de Cinema de Berlim (Berlinale), um dos mais prestigiados eventos cinematográficos do mundo. A iniciativa da empresa, em parceria com o Cinema do Brasil, conta com o apoio à internacionalização do audiovisual paulistano, levando 16 profissionais e representantes de empresas e quatro produções da cidade para o festival, com o objetivo de promovê-las no cenário global, sendo a maior delegação que a empresa levou ao festival.

Dentre as principais ações da Spcine no festival está o apoio a oito empresas paulistanas, que terão a oportunidade de estabelecer conexões no European Film Market (EFM) e em outras frentes da Berlinale. As empresas selecionadas são Tabuleiro Filmes, Singular Mídia & Conteúdo, Fistaile (Sala Amarela), FJ Produções, Multiverso Produções, Pinguim Content, Zero Grau Filmes e Agalma. Cada uma delas foi selecionada através de chamamento e será representada pelos seus respectivos profissionais, que poderão apresentar seus projetos, buscar parcerias e expandir suas redes de contato.

Além disso, quatro profissionais paulistanos foram selecionados para o Berlinale Talents, um programa que reúne cineastas emergentes do mundo todo. Entre eles, está Juliano Castro, montador formado na FAAP, com especialização em Cuba e na Alemanha e vasta experiência em produções nacionais e internacionais. Também participa Rosa Caldeira, cineasta da periferia de São Paulo, coidealizadora do Festival Perifericu, que destaca narrativas LGBTQIAPN+ e faveladas. A produtora Margarida Serrano, da Aruac Filmes, traz sua experiência na produção de documentários e ficções premiadas, enquanto João Marcos de Almeida, montador e roteirista com mais de cem filmes no currículo, reforça sua trajetória de destaque no cinema independente brasileiro.

Outro espaço importante para os projetos brasileiros no festival é o Toolbox, iniciativa de diversidade e inclusão do European Film Market. Dois produtores paulistanos participam desta edição: Caique Ferreira, gerente de produção da CUP Filmes, que leva ao evento o longa “O Rio de Lágrimas Corre pelo Vale do Amor”, e Carine Giovana, diretora e roteirista do documentário “Between Wheels/Entre Ruedas”, uma coprodução entre Brasil e Cuba que explora o impacto do esporte na vida de crianças e jovens.

A Spcine também apoia a exibição de quatro filmes paulistanos no festival, ampliando a visibilidade da cinematografia da cidade. Entre eles, está “Anba Dlo”, de Luiza Calagian e Rosa Caldeira, que integra a Mostra Competitiva de Curta-Metragem, com exibição no dia 17 de fevereiro, às 18h30, e narra a jornada de uma bióloga haitiana em Cuba. No Fórum Especial Berlinale, no dia 19 de fevereiro, às 18h30, será exibido “Iracema – Uma Transa Amazônica”, clássico de Jorge Bodanzky e Orlando Senna que denuncia os impactos da Transamazônica na Amazônia e em seus habitantes.

Já na seção Generation K Plus, destinada a filmes voltados ao público jovem, está “De Menor”, de Caru Alves de Souza, que aborda os desafios de uma defensora pública na relação com um adolescente infrator, com exibição no dia 19 de fevereiro, às 16h. Completando a seleção, “A Melhor Mãe do Mundo”, de Anna Muylaert, será apresentado em uma sessão especial, no dia 14 de fevereiro, às 14h, trazendo a história de uma catadora de recicláveis que busca proteger seus filhos da violência doméstica.

A presença brasileira na Berlinale se estende ao Co-Production Market, um dos mais importantes eventos para coproduções internacionais. Neste ano, dois projetos paulistanos foram selecionados: “The Funeral”, de Carolina Markowicz, produzido pela Biônica Filmes, e “The Serpent”, de Diogo Hayashi, representado por Julia Alves, produtora da Quarta-feira Filmes. Ambos buscam parceiros para viabilizar sua produção em escala global.

Outro painel importante com a participação da Spcine e Cinema do Brasil será “Brazilian Cinema Worldwide: Initiatives of Internationalization”, no dia 14 de fevereiro, às 15h. A mesa conta com a presença de Lyara Oliveira, presidente da Spcine, André Sturm, presidente do Cinema do Brasil, Marília Marton, secretária de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, e moderação de Julia Saluh, gerente executiva do InvestSP.

Complementando a programação, a convite do AfroBerlin, plataforma de networking no European Film Market (EFM) durante a Berlinale, a Spcine estará presente em um painel, no dia 17 de fevereiro, às 10h. Com mediação de Paula Essam, a mesa contará com a presença de Lyara Oliveira, presidente da Spcine, ao lado de outras importantes figuras do audiovisual internacional, como Betty Sulty-Johnson (Habebo Studios, França), Chioma Ude (African International Film Festival, Nigéria) e Dana Sims (agente de talentos nos EUA).

Além disso, a Spcine celebra a seleção da série “Sutura”, da Boutique Filmes, para o Berlinale Series Market. Contemplada pelo programa Cash Rebate de São Paulo, a produção paulistana terá sua exibição no mercado de séries de Berlim, no dia 17 de fevereiro, às 12h.

Por fim, a Spcine também estará presente no estande do Cinema do Brasil, localizado no Gropius-Bau, stand #152, para encontros e trocas profissionais.