Filme “Las Preñadas” terá pré-estreia gratuita no Circuito Spcine

No próximo dia 11 de dezembro, às 19h, o Circuito Spcine receberá a pré-estreia de “Las Preñadas”, filme dirigido por Pedro Wallace, uma coprodução entre Argentina e Brasil. A sessão gratuita acontece na Sala Lima Barreto do Centro Cultural São Paulo e será seguida por um debate sobre o tema “O retrato da mulher no cinema latino-americano”.

Com uma narrativa sensível, “Las Preñadas” (2023) é um road movie a pé, que explora a força e a resiliência feminina em um contexto de fronteira. No filme, Carmela entra em trabalho de parto em uma pequena cidade rural entre Argentina e Brasil. Sua vizinha Juana, também grávida, decide ajudá-la, e juntas embarcam em uma jornada desafiadora em busca de atendimento médico, enfrentando limitações e encontrando a solução com suas próprias mãos.

A obra, com 79 minutos de duração, é apresentada em espanhol, com legendas em português, e possui classificação indicativa de 16 anos. Premiada internacionalmente, “Las Preñadas” trouxe à Marina Merlino o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cinema de Calzada, na Espanha, e conquistou o título de Melhor Ficção na competição oficial do Festival Internacional de Cine Callejero, em Lima, no Peru.

Após a exibição, a discussão sobre a representação da mulher no cinema latino-americano contará com a presença de Marina Merlino, protagonista de “Las Preñadas”; Carol Rodrigues, diretora e roteirista brasileira; Bruna Carvalho Almeida, realizadora e montadora, que será a mediadora da conversa.