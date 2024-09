Karim Aïnouz inicia filmagens de “Rosebush Pruning” na Espanha

Foto: Elle Fanning © Gareth Gatrell

Poucas semanas depois de estrear nos cinemas “Motel Destino”, seu mais recente projeto produzido no Brasil, Karim Aïnouz deu início às filmagens de “Rosebush Pruning”, seu segundo longa-metragem internacional depois de “Firebrand” (2023). Rodado na Espanha, o filme conta no elenco com Elle Fanning (“A Complete Unknown”, “The Great”), Callum Turner (“Masters of the Air”, “The Boys in the Boat”), Riley Keough (“Daisy Jones & The Six”, “Zola”), Jamie Bell (“All of Us Strangers”, “Rocketman”), Lukas Gage (“The White Lotus”, “Euphoria”), Tracy Letts (“Lady Bird”, “Ford vs Ferrari”), Elena Anaya (“A Pele Que Habito”, “MotherFatherSon”) e Pamela Anderson (“The Last Showgirl”, o futuro “The Naked Gun”). Kristen Stewart e Josh O’Connor, previamente anunciados, foram substituídos por Riley Keough e Callum Turner, respectivamente. A produção é da Mubi, The Match Factory e The Apartment (uma empresa Fremantle).

Efthimis Filippou (“Kinds of Kindness”, “O Sacrifício do Cervo Sagrado”, “O Lagosta”) assina o roteiro, enquanto Viola Fügen e Michael Weber produzem para a The Match Factory, que também cuida das vendas internacionais do longa. Simone Gattoni, da Kavac Film, responsável pela aquisição dos direitos de adaptação, também responde pela produção ao lado de Annamaria Morelli, da The Apartment. Andreas Wentz e Juan Cano “Nono”, da Surfilm, são coprodutores na Espanha, enquanto Rachel Dargavel, da Crybaby, coproduz no Reino Unido. O filme é financiado pela Mubi, junto com The Apartment, Metafilms, Anna Films e In Bloom, com apoio financeiro da German Federal Film Board, Film-und Medienstiftung NRW, Medienboard e do BFI.

Após várias colaborações com Aïnouz, Hélène Louvart (“A Vida Invisível”, “Firebrand” e “Motel Destino”) assina novamente a direção de fotografia. Outros membros da equipe criativa incluem a maquiadora Barbara Kreuzer (“Terra de Minas”, “I’m Your Man”), a figurinista indicada ao Oscar Bina Daigeler (“Tár”, “Mother Mary”) e o diretor de arte Rodrigo Martirena (“A Vida Invisível”, “Veredicto”).