Fábio Barreto recebe homenagem do Canal Brasil na semana em que completaria 67 anos

Foto © Giuseppe Bizzarri/Folhapress

O cineasta Fábio Barreto completaria 67 anos no dia 6 de junho. No domingo, dia 2, o Canal Brasil exibe uma homenagem ao diretor, a partir das 10h30. A mostra especial ocupa a grade até 21h35 com seis longas-metragens que marcaram a carreira do homenageado: “Índia, a Filha do Sol”, “Luzia Homem”, “O Quatrilho”, “Bela Donna”, “A Paixão de Jacobina” e “Lula: O Filho do Brasil”.

“Índia, a Filha do Sol” abre a mostra e traz Glória Pires no papel da indígena Put’Koi, que se apaixona pelo cabo do Exército Silvério (Nuno Leal Maia), e tem um destino trágico. O filme foi selecionado para a Quinzena dos Realizadores, no Festival de Cannes, e recebeu Menção Honrosa e o Prêmio Especial da Juventude Comunista no Festival de Havana. “Luzia Homem” é protagonizado por Cláudia Ohana e inspirado no romance homônimo de Domingos Olímpio. O longa acompanha a personagem principal que, após presenciar o assassinato dos pais, é criada por um vaqueiro.

Indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional, em 1996, “O Quatrilho” se passa em uma comunidade rural do Rio Grande do Sul e acompanha dois casais, interpretados por Patricia Pillar, Alexandre Paternost, Bruno Campos e Glória Pires, que passam a morar juntos. “Bela Donna” é baseado no romance “Riacho Doce”, de José Lins do Rego, e conta com nomes como Eduardo Moscovis, Letícia Sabatella, Ângelo Antônio e Odilon Wagner no elenco.

O drama “A Paixão de Jacobina” traz Letícia Spiller como a protagonista Jacobina, líder de uma seita no Rio Grande do Sul que tem problemas com os líderes da sociedade local. O filme é baseado no romance “Videiras de Cristal”, de Luiz Antônio de Assis Brasil. “Lula: O Filho do Brasil” encerra a programação especial com a biografia do presidente desde seu nascimento até se tornar líder sindical.