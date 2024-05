João Moreira Salles participa de debate no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo

Foto © Ivone Perez

Conhecido pela sua faceta de diretor de documentários e produtor de cinema, João Moreira Salles também se dedica a escrita e ao texto jornalístico, como é o caso da publicação “Arrabalde” (Cia. das Letras, 2022), uma série de reportagens, fruto de uma estadia de 6 meses na floresta Amazônica. É a partir dos seus trabalhos que Salles conversa com o público no CPF (Centro de Pesquisa e Formação). O encontro acontece dia 6 de junho, às 19h30, com inscrição gratuita e vagas limitadas.

O botafoguense João Moreira Salles (1962) tem na sua cinegrafia de diretor uma série de documentários como “Nelson Freire” (2003), “Entreatos” (2004), “Santiago” (2006) e “No Intenso Agora” (2017). Salles é produtor de obras de importantes diretores brasileiros, por exemplo, as obras fílmicas de Eduardo Coutinho (1933-2014). O documentarista é fundador da Videofilmes, com o seu irmão Walter Salles, produtora com quase 40 anos de atuação no audiovisual.

Um outro trabalho reconhecido de João é a fundação da revista Piauí. A publicação tem como características suas longas reportagens e textos de perfis, humor e narrativa. É reconhecida hoje no mercado editorial brasileiro como uma das principais formadora de opinião. Na Piauí, encontramos diversos textos de Salles, como reportagens, relatos, um dossiê de fôlego, com 6 longos textos, sobre os processos predatórios de ocupação da floresta Amazônica, matérias que estão reunidas no livro “Arrabalde”.

No bate-papo no CPF, o público tem oportunidade de conhecer aspectos que permeiam elaboração e criação do documentarista e escritor, além das iniciativas em outras áreas.

O Centro de Pesquisa e Formação é um espaço do Sesc-SP que articula produção, formação e difusão de conhecimentos, por meio de cursos, palestras, encontros, estudos, pesquisas e publicações nas áreas de educação, cultura e artes.

Em Primeira Pessoa – João Moreira Salles

Data: 6 de junho, das 19h às 21h

Inscrições: sescsp.org.br/cpf gratuitas

Vagas: 40

Local: Centro de Pesquisa e Formação – CPF Sesc – Rua Dr. Plínio Barreto, 285 – 4º andar – Tel: 3254-5600

Horário: das 10h às 21h. Sábados, das 10 às 18h30

Transporte: gratuito para os participantes das atividades, do CPF Sesc à estação metrô Trianon-Masp, de terça a sexta, às 21h40, 21h55 e 22h05.